Győrben a legnagyobb taxistársaság a Duna Taxi. Mint Udvardi Csilla ügyvezető lapunknak elmondta, jelenleg 103 taxisuk van. A társaság létszáma nem csökkent, viszont többen a főállásuk mellett másodállásban dolgoznak.

– Rosszul érintett minket az üzemanyag hatósági árának eltörlése. Emelnünk kellene, de mérlegelnünk kell, hogy ha így teszünk, mennyi utast veszítünk. Így most várakozó állásponton vagyunk – jegyezte meg Udvardi Csilla. – Budapesten emelnek, ott az önkormányzatokkal kell egyeztetni, nálunk szabadon dönthetünk. Szeretnénk szolidárisak lenni a fővárosiakkal, de nem lenne jó, ha a budapesti és a vidéki árak egymástól nagyon eltérőek lennének.

Drágák az autók is

A győri Duna Taxi ügyvezetője, Udvardi Csilla elmondta, hogy utoljára novemberben emeltek az áraikon, nem sokat: a kilométerenként 450 forintot 500 forintra. Így most az induló 1000 forint mellett a kilométerpénz 500 forint, a várakozás díja 100 forint per perc. Amúgy is sok a terhük, például az autók ára egyre magasabb. Örülnek, hogy most kedvezményt kaptak a kormánytól, a 2017-nél fiatalabb járművek esetében a felső korhatár 10 évről 13-ra emelkedett.

– Csökkent az utasok száma, azt észrevesszük. Volt már válság, amit túléltünk, reméljük, ezen is túljutunk – bizakodott az ügyvezető.

Tulok Tibornak, a soproni Hűség Taxi egyik ügyvezetőjének fontos a kuncsaftok elégedettsége.

Fotós: Szalay Károly

Májusban Már emelkedtek a díjak

– Egyre kevesebben választják a taxishivatást. Ebben közrejátszik, hogy a hivatásos sofőröknek kemény feltételeknek kell megfelelniük, ami nem kevés költséggel jár. Mindezen felül aki munkába áll, annak a drasztikus benzinár-emelkedés mellett számolnia kell az autó karbantartásával és egyéb kiadásokkal is – vágott bele Tulok Tibor, a soproni Hűség Taxi egyik ügyvezetője.

– A pandémia alatt csökkent az utasok száma, majd ahogy beindult az éjszakai élet, kezdett jobb lenni a helyzet. Most a vendéglátó egységek bezárása befolyásolja az utasszámot, hiszen a két terület szorosan összefügg. Májusban emeltünk a díjakon, mert próbáltunk előre kalkulálni az ársapka végével. A jövőben nekünk is követnünk kell az inflációt, de akörül egyelőre több a kérdés, mint a válasz – fejtette ki az ügyvezető.

Hozzátette: nehezítő té­­nyező, hogy Sopronban négy taxitársaság is működik. – Mindenki arra törekszik, hogy a kuncsaftokat megfogja és meg is tartsa. Az árakat próbáljuk úgy kalkulálni, hogy a cégeknek és az ügyfeleknek egyaránt megfelelő legyen.

Huszonöt százalékos emelés

– Január elsejétől minden mosonmagyaróvári taxitársaság emelte díjait, ugyanis az üzemanyagárak emelkedése mellett nőtt az autópálya-matricák, biztosítások díja, az egyéb járulékos költségek és a dolgozók bére is – hangsúlyozta Dallos Tamás, a Dudu Taxi & Transzfer ügyvezetője, aki azzal számol, hogy az áremelés itt nem áll meg. Mint elmondta, tizenöt éve foglalkozik személyszállítással, és a jelen energiaválság az eddigi legnehezebb időszak. Ideális esetben a fuvardíj harmadának kellene fedeznie az üzemanyagot, ám ez egyre inkább eltolódik. A taxitársaságoknak azt is figyelembe kell venniük, mit enged a piac, azaz meddig terhelhetők az utasok.