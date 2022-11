Rövidesen befejeződik Árpáson a leendő községháza épületének felújítása. A hivatal átköltöztetését jövő márciusra tervezik a község vezetői. Szabóné Kovács Alice polgármester elmondta: takarékossági szempontok miatt is döntöttek a tavaszi költözés mellett.

– Jelentősen megemelkedett a rezsiköltség nálunk is, ezért minden területen próbálunk spórolni – fejtette ki a polgármester. – Az idő tulajdonképpen nem sürget bennünket, ezért úgy határoztunk, csak a fűtési szezon vége felé, azaz tavasszal jövünk át a megszépült helyünkre. Addig is a szintén felújított Civil Házban működik a polgármesteri hivatal. Abban az épületben kapott helyet a kultúrterem, a könyvtár, a polgárőrség és a tűzoltóság irodája, ott tartja foglalkozásait a nyugdíjasklub és az énekkar is.

Szabóné Kovács Alice a közel- múlt fejlesztései között megemlítette az Andrássy utcai járdaépítést. Háromszázhatvan méteren lett új, betonos gyalogjáró, jövőre pedig útépítésekre készül az önkormányzat: tavasszal kezdődik az Erzsébet utca és a József Attila utca aszfaltozása, illetve utóbbi folytatásában még egy külterületi szakasz murvázását is meg tudják oldani. „Ezeket a fejlesztéseket pályázati támogatásokkal, illetve önrésszel finanszírozzuk”– jegyezte meg Szabóné Kovács Alice.