A Konzervatív Műhely Alapítvány - együttműködésben a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a Győr- Moson-Sopron Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosával a megye civil szervezeteinek vezetőit, tagságát hívta meg a soproni eseményre.

A rendezvényen Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkára kiemelte, hogy megyénk a legtöbb civil statisztikában az élmezőnyhöz tartozik, a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében lehívható támogatások tekintetében pedig országos első. Hozzátette, a civil szféra támogatását a kormány az évek során 5-ről 20 milliárd forintra emelte. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán idén több, mint nyolcmilliárd forintot osztottak ki. Ennek célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése. Magyarországon hozzávetőlegesen 400 ezer önkéntes dolgozik, munkájukra társadalmi szinten is nagy szükség van.

Dr. Iváncsics János, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója köszöntőjében azt mondta, a civilek nélkül sivár, szürke, színtelen lenne az élet, ezért azon dolgoznak, hogy minél több szervezet működését tudják segíteni.

Farkas Ciprián polgármester arról beszélt, hogy Sopronban mindig is hangsúlyos volt a civil szervezetek jelenléte és a polgári kezdeményezések sokszínűsége. Példákat sorolt fel, hogy a soproniak a történelem során mindenkor tudatos és cselekvő polgárok voltak. Hangsúlyozta a civil kurázsi fontosságát az 1921-es népszavazás és az 1989-es Páneurópai Piknik megszervezése kapcsán is. Hozzátette, a város ma is megbecsüli, és szövetségesként számít a civilekre, a legutóbbi közgyűlésen 13 szervezet támogatásáról döntöttek.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszönetet mondott mindazért a szerteágazó segítő tevékenységért, amit a megye civil szervezetei végeznek. - Az állam szociális ellátórendszere is nehéz helyzetbe kerülne, ha nem lennének olyan önkéntesek, akik felkarolják és segítik az elesetteket. Az életünk is sivárabb lenne a helyi kulturális és sportegyesületek tevékenysége nélkül - mondta. Hozzátette, a mostani nehéz időszakban több a feladat és kevesebb a támogató, ezért is illeti köszönet a miniszterelnökséget és a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, hogy pályázatokon keresztül igyekeznek minél nagyobb mértékű anyagi forrást biztosítani a civil szervezetek működéséhez.