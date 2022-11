Példás összefogás

– Reggel nyolckor pont az eligazításra érkeztem oda. Elosztottuk, ki merre megy. A felszállás után pár perccel megláttam egy színes kabátot, és hamarosan leszálltam hozzá. Annak nagyon örültem, hogy épen és egészségesen találtam meg a bátor kislányt. Egy éjszakát volt kint a sötétben, ködben, és hideg volt. Én is családapa vagyok. Bíborka hat-, Máté hároméves.

Minden szülő rémálma, hogy valami baj történik a gyerekével. Át tudtam érezni a szülők aggodalmát, így örültem, hogy ennek most vége. Hihetetlen nagy összefogás volt tapasztalható, bárki megtalálhatta volna, de mondhatom: a bújócskát most én nyertem – szögezte le a fiatalember, aki azt is elárulta, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, az első nap folyamatosan hívták. – Szerencsére minden csoda három napig tart. Már visszatért az életem a rendes kerékvágásba. Persze nekem is fel kell dolgoznom az egészet. Jólesett, hogy a héten meglátogattak Zóra és szülei – árulta el házigazdánk.

Mehringer Szabolcs

A repülés megnyugtat

Az események feldolgozásában bizonyára a repülés fog segíteni. Szabolcs 2017 óta repül motoros siklóernyővel. A mintegy két nagyobb bőröndnyi cuccot bárhova el lehet vinni és fel lehet vele szállni a levegőbe, amihez egy fél focipályányi sík terület szükséges, ahol nincsenek fák, dombok. – Az ernyőt kiterítem mögém, a motor a hátam mögött van. Ahogy nekifutok, az ernyőt felkapja a szél, és akkor már motor­erővel hajtom előre magamat. Napfelkelte után 2–3 óra múlva és napnyugta előtt 2 órával ideális a repülés, akkor nincsenek termikek a levegőben, nincs szél, nyugodt az idő.

Általában a környéken repülök, de mivel a munkám miatt az egész országban járok, mindig bent van a kocsimban a felszerelés, és ha olyan helyzet adódik, akkor a munka után fel tudok szállni bárhol. Az ember látja a napfelkeltét, napnyugtát, az alant elterülő tájat. Köd felett repülni gyönyörű, amikor felettünk a kék ég és napsütés van, mintha egy szőnyeg felett szállnánk. Hatalmas élmény, minden­kinek tudnám ajánlani. Háromszáz méter felett, ötszáz méter alatt repülünk, de ez függ a légterektől is. Itt a péri és a pápai légtér is befolyásolja a repülést. Szeretem az elvonulást, a nyugalmat, amit a repülés jelent. Fent teljes a csend, csak a gondolatok vannak. Tiszta időben 2–3 kilométerre ellátunk, lehet gyönyörködni a tájban – osztotta meg velünk az amúgy kikapcsolódást jelentő repülés örömeit a hét hőse.

Névjegy - Mehringer Szabolcs

1980-ban Pápán született, Bében nőtt fel.

Hobbiként motorozott, lovagolt, fogatot hajtott.

Pannonhalmán ismerte meg leendő feleségét, 2015-ben költöztek Écsre.

Gyermekei: Bíborka és Máté.