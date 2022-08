– Szelektív kukákat a győri iskolákba. Honnan jött az ötlet?

– Úgy gondoltam, érdemes lenne megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy minden iskola szelektíven gyűjtse a szemetet Győrben. Kovács Domokossal, Magyarország ENSZ ifjúsági küldöttével már régóta tartjuk a kapcsolatot és más ifjúsági fórumokon is részt vettünk közösen. Őt kerestem meg, mivel együtt dolgozik egy olyan céggel, ami hulladékgyűjtéssel és hulladékkezeléssel foglalkozik. Integrált rendszerük lényege, hogy fenntartható, és iskolákban is alkalmazható.

– Kartonból készülnek a gyűjtőedények, amiket a diákok ki is festhetnek. Ezzel magukénak fogják érezni és nem csak egy idegen tárgy lesz a teremben – folytatta Boncsarovszky Péter, az Országos Diáktanács megyei képviselője.

– Hol tartanak az előkészületek?

– Jól állunk, de még mindig nem végeztünk. Egyeztettünk a győri iskolák fenntartóival. Az intézmények kitöltenek egy űrlapot, ami alapján Domokos és csapata tervet készít. A beérkezett adatokat mutattuk be a közelmúltban a városházán. Már az utolsó iskolák válaszait várjuk.

– Mennyire tudatosak a szelektív hulladékgyűjtés terén a fiatalok?

– Tapasztalhatóan ügyelnek a környezetükre és annak védelmére. Fontosnak tartjuk ezt a programot a számtalan előnye mellett azért is, mert rajta keresztül hazavihetik a diákok ezt a szemléletet. Általa többen gyűjthetik szelektíven a hulladékot, körforgásban tartva az értékes nyersanyagokat.

– A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel is egyeztettek?

– Igen, a cég is támogatja az ötletet. Hosszas egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy elsőként öt intézményben indítjuk el a rendszert.

– Mitől különleges a projekt?

– Győr lehetne az első olyan város, ahol minden iskola szelektíven gyűjti a hulladékot. Tudtommal ilyen még nincs hazánkban. A projektet támogatók segítségével szeretnénk megvalósítani. A várostól ígéretet kaptunk arra, hogy az önkormányzat környezetvédelmi osztálya is részt vesz benne Herman Etelka vezetésével. A környezetvédelmi bizottság elnöke, Szálasy László is és dr. Dézsi Csaba András polgármester is támogatását fejezte ki.