Az ülés elején a résztvevők egyperces néma felállással adóztak a 79 éves korában elhunyt Pro Urbe díjas Lakatos Gy. László grafikusművész előtt, majd átvették a néhány éve elhunyt dr. Bakó Ferenc volt képviselő, alpolgármester „Az év alpolgármestere” díját, amelyet családja ajánlott fel a város számára.

Változtatási tilalom

Az első napirendi pontban a város költségvetését módosították azzal a 10 millió forinttal, ami a győri ipari park bővítésére érkezett az államtól. A képviselők elfogadták azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy az útépítési és közműépítési hozzájárulás befizetését az ingatlan tulajdonosa szociális okok miatt 24 hónap alatt kamatmentes részletekben fizethesse meg, illetve 12 hónap haladékot kaphasson.

A szinte egyetlen vitára adó okot az ismét a képviselők elé terjesztett változtatási tilalomról szóló rendelet jelentette, amelyet név szerinti szavazással fogadtak el. Többször elhangzott, ez ideiglenes megoldás, amíg az év végére tervezett új építési szabályzat el nem készül. Készen van viszont már az önkormányzat által megrendelt Belvárosi Vízió Tanulmány, amelyben a belváros fejlődésének iránya körvonalazható.

Kevesebb győri ovis

Az év végén jár le a város személyszállítási szolgáltatását megoldó Volán Zrt. szerződése, így új pályázati felhívást tesz közzé a város, mely szerint szeptemberig lehet pályázni a következő évek közösségi közlekedésének ellátására.

Csökkent az óvodákba áprilisban beíratott gyerekek száma, ezért öt csoporttal kevesebb indul szeptemberben és ehhez kevesebb dolgozói létszám is indokolt. Összesen 173 óvodai csoport kezd munkához. Egy-egy csoporttal kevesebb lesz az Erzsébet Ligeti Óvodában, az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájában, a Sün Balázs Óvodában, a Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodájában, valamint a Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodájában. Emiatt az Erzsébet Ligeti Óvodában 7,5, a Sün Balázs Óvodában 11 fővel csökken a dolgozók létszáma.

Több mint elgondolkodtató a megállapítás, hogy 2021-ben tovább emelkedett azon gyerekek száma, akik fizikai és szexuális bántalmazást szenvedtek el, és továbbra is magas a lelki bántalmazások száma. Ezenkívül beszámolnak arról is, hogy a gyermekek családon belüli lelki és fizikai elhanyagolása is emelkedő tendenciát mutatott. Sok szülőnek sem ideje, sem energiája, sem türelme nincs gyermekeivel, gyermekei tanulmányaival, egészséges testi-lelki-értelmi-érzelmi fejlődésével foglalkozni, a mindennapi életkihívások, családi konfliktusok felemésztik őket.

Támogatások

A testület tízmillió forinttal támogatja a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházat. Ötmillió forinttal a Szívkatéterezés Győr Alapítványt, öttel a Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítványt.