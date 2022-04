A választás részeredménye hétfőn 01 órakor:

"Hosszú út vezetett a végeredményhez"

- Először is szeretném megköszönni a választók bizalmát, nagyon megtisztelő és erőt adó. S köszönöm a segítőimnek, fantasztikus munkát végeztek, csodás csapat, hálás vagyok értük - kezdte beszélgetésünket Nagy István, aki újból magáénak tudhatja az országgyűlési képviselői tisztséget a megyei ötös választókerületben.

Kiemelte: "Hosszú út vezetett a vasárnapi végeredményhez. Az elmúlt ciklus tele volt kihívásokkal, olyan problémákkal és veszélyekkel, amelyek korábban sohasem voltak. A koronavírus-járvány mindannyiunk életét megnehezítette. Nehezebb volt munkába járni vagy éppen a vállalkozásokat működtetni. Ritkábbak lettek a közösségi találkozások, hiszen féltettük a szeretteink és a magunk életét is."

- A munkát a nehézségek ellenére el kellett végezni. Az agrártárca irányítójaként az éghajlatváltozás okozta nehézségekkel, az állatainkat veszélyeztető vírusokkal, a gazdálkodást megnehezítő világpiaci nehézségekkel is meg kellett küzdenem. Büszke vagyok arra, hogy az agrár- és élelmiszeripar stratégiai ágazat lett. A vidék a figyelem középpontjába került. Ennek a folyamatnak lett a nyertese Mosonmagyaróvár és térsége is. Ezt érezték az itt élők is, ezért szavaztak bizalmat nekem. A térség gazdasági erejének növekedése újabbnál újabb munkahelyek létrehozását tette lehetővé. Ennek a gazdasági erőnek és a kormányzati támogatásnak köszönhetően fejlődött az úthálózatunk, újultak meg az oktatási, szociális, kulturális és egészségügyi intézményeink és a sportlétesítményeink - hangsúlyozta az agrárminiszteri tisztséget is betöltő képviselő.

Hozzátette: "Ellenfelem hiába próbált meg hamis híreket kreálni, sokszor szemenszedett hazugságokat állítani. Az itt élőket nem sikerült megtévesztenie."

- A szomszédunkban háború dúl. Biztos kéznek kell vezetnie az országot. A térség szempontjainak érvényesüléséért minden nap küzdeni fogok. Az Önök bizalma ad erőt nekem ebben. Továbbra is az itt élőket szolgálom és képviselem - zárta gondolatait Nagy István.

83,18 százalékos feldolgozottság



1. NAGY ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) - 59,56 százalék, 25 879 szavazat

2. MAGYAR ZOLTÁN (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) - 30,10 százalék, 13 077 szavazat

3. TAKÁCS MIKLÓS FERENC (MI HAZÁNK) - 5,21 százalék, 2264 szavazat

22.05 - 69,16% a feldolgozottság:

Dr. Nagy István, a FIDESZ-KDNP jelöltje: 21 259 59,34% Magyar Zoltán, a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik, azaz az ellenzéki összefogás jelöltje: 10 941 30,54% Takács Miklós Ferenc, a Mi Hazánk jelöltje: 1 814 5,06% Földesi András, az MKKP jelöltje: 1 033 2,88% Mácsik János, a MEMO jelöltje: 487 1,36% Varga Renáta, a Normális Párt jelöltje: 290 0,81%

19.03 - Befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A 05. számú OEVK Mosonmagyaróvárt és környékét foglalja magában, összesen 107 települést.

A választókerületben 6 jelölt indult:

Takács Miklós Ferenc, a Mi Hazánk jelöltje

Földesi András, az MKKP jelöltje

Dr. Nagy István, a FIDESZ-KDNP jelöltje

Varga Renáta, a Normális Párt jelöltje

Mácsik János, a MEMO jelöltje

Magyar Zoltán, a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik, azaz az ellenzéki összefogás jelöltje

Részvételi adatok:

Este fél: 54173 (70,33%)

Délután 5 óra: 50150 (65,11%)

Délután 3 óra: 40565 (52,66%)

Délután 1 óra: 30468 (39,56%)

Délelőtt 11 óra: 21040 (27,32%)

Délelőtt 9 óra: 8480 (11,01%)

Reggel 7 óra: 1363 (1,77%)

