Élnek az olcsóbb benzinnel

Csermák Erikától megtudtuk: a 130 válaszadóból százan kizárólag Rajkán szerzik be az üzemanyagot. – Többségében egyértelműen az alacsonyabb ár miatt vásárolnak itt, hisz egész tankoláson 12-14 eurót is meg lehet takarítani. Az egyik válaszadó azt írta: ő a jobb minőségű magyar üzemanyag miatt, mert amióta itt tankol, tisztább marad a filter, mint előtte, amikor Szlovákiában vette az üzemanyagot. Néhányan osztrák munkájuk miatt Ausztriában vesznek benzint, gázolajat – fejtette ki Erika, aki maga is Rajkán tölti meg az autója tartályát. Tudomása szerint sokan járnak át Dunacsúnyból és Oroszvárról is.

Az osztrákoknak kevésbé éri meg

Mosonmagyaróváron és környékén információink szerint csak a rajkai kúton érezhető megnövekedett szlovák érdeklődés az olcsóbb üzemanyag iránt. Úgy tudjuk, hogy a szóban forgó rajkai kút forgalma 45-50 százalékkal nőtt az üzemanyagárstop novemberi bevezetése óta, köszönhetően a szlovák rendszámú kocsiknak. Az osztrák rendszámú autók forgalma nem nőtt a tankolásoknál, ez azzal is magyarázható, hogy csak ezért nem jönnek át nyugati szomszédunktól, kockáztatva a hosszú sort, várakozást a határon. Szlovákia irányába jelenleg könnyű az áthaladás határon, ez is kedvez a benzinturizmusnak.

„Barátaim ajánlották, hogy tankoljak Magyarországon, egy-egy tankon körülbelül 3500 forintot nyerek” – mondta Szokol Marián. A bősi férfi magyar borok forgalmazásával foglalkozik a Csallóközben, épp a pannonhalmi borvidékre és az ászári pincékbe indult körútra csütörtökön, mielőtt teletöltötte kocsiját 95-össel Győrben, a 14-es főút mentén.

Lélektani küszöbök

Beszélgetőpartnereink szavait egyértelműen alátámasztják a számok. Szlovákiában és Ausztriában az üzemanyagárak követték a kőolaj hordónkénti világpiaci árának „égbe” emelkedését az utóbbi hónapokban. A gázolaj literjének az átlagára az elmúlt napokban 1,43, a 95-ös benziné 1,53 euró körül mozgott Szlovákiában, de elemzők szerint ez még nem a csúcs. A benzin literenkénti ára akár újabb lélektani küszöböt, az 1,60 eurós határt is átlépheti, míg a gázolajért 1,54 eurót is kérhetnek északi szomszédunknál. Ausztriában átlagosan most a benzin literjéért 1,463 eurót, a gázolajért 1,45 eurót kell fizetni a kutakon. Ez átszámítva 515-520 forintos literenkénti árral egyenlő, s azzal, hogy Szlovákiában literenként 20-25 forinttal drágábbak az üzemanyagok Ausztriához képest is.

Ellenőrzések

A magyarországi tankolással üzérkedni, kvázi csalni több mint kockázatos „mutatvány” a szlovák állampolgárok részéről. Azok, akik nem érik be azzal, hogy saját autójukat tankolják meg a magyarországi kutakon, s mellette utánfutókon hordókban is szállítanak üzemanyagot, lebukás esetén súlyos büntetést kapnak. Kannában ugyanis legfeljebb 10 liternyi benzint vagy gázolajat lehet vinni hazánkból adómentesen északi szomszédunkhoz; a szlovák adó- és vámhivatal szigorú ellenőrzéseket helyezett kilátásba már most. Azok, akik nem tudják szlovákiai nyugtával igazolni a 10 liter feletti üzemanyagot, minimum 100 eurós büntetést kockáztatnak.