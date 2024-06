Mától hivatalosan is nyár van, egy csomó olyan szabadidős tevékenységnek a szezonja, amelyek a másik három évszakban is űzhetőek ugyan, de ilyenkor azok is szívesen űzik, akiknek ezek amúgy nem tartoznak a kedvenc időtöltéseik közé. Nyilván elsősorban a szabadtéri strandolásra gondol most mindenki, jogosan, de ilyenkor nemcsak a nagyobb tavainkhoz vezető utakon alakulnak ki dugók, de bizony a kerékpárutakon is. Sőt, a kerékpárosok nagy tömegben jelennek meg a közutakon is, hiszen bár folyamatosan épülnek a bringautak, azért egy nagyobb túránál ki kell merészkedni a közútra is a kétkerekűekkel.

Erre azonban sok esetben nem csak az alkalmi kerékpárosok nem készülnek fel rendesen, értem ezalatt a különféle aktív és passzív biztonsági felszerelések – fékek, gumik, lámpa, bukósisak satöbbi – meglétét, valamint a közúti szabályok felfrissítését, de sajnos az autósok sem. Előbbi a bizonytalan, lassú és figyelmetlen haladásból, utóbbi a centiméterekkel való kikerülésből, a dudálásból és az ökölrázásokból látható legjobban. Igazán baj ebből akkor adódik, ha a kétféle figyelmetlenség egyszerre, egy időben ugyanazon a helyen csúcsosodik. Ezeknél a találkozásoknál általában nem az autós húzza a rövidebbet, ami nem jelenti azt, hogy kisebb lenne a felelőssége, ám mintha ez nem jutna el sokak tudatáig. Még rosszabb látni, amikor bár ott a kerékpártartó az autó tetején, ugyanúgy pár centire húz el a biciklis mellett, mint a többiek. Kíváncsi lennék, mit szól ilyen esetben, ha ő ül a bringán... Szóval szezon van, jusson ez el mindenki tudatáig, akár két, akár négy kerék felett ül. Így ugyan kevesebb olyan hír lesz a lapunkban – mint például a mai hódmezővásárhelyi –, amelyikre sokan kattintanak az online kiadásban, de higgyék el, mi ennek örülni fogunk.