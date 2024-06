Mondják, jó a belső információs rendszer, a döntések meghozatala előtt mérhetik a már várható hatást is, ehhez segít az ágazati önelszámolás. Így vált alaptétellé az is, hogy azokat az embereket, akikre számítani tud a szövetkezet, azokat meg kell fizetni természetesen olyanok rovására, akik kevesebbet adnak képességükből, szorgalmukból a köznek. Ugyancsak a teljesítmény határozza meg a kereseteket az állattenyésztésben, a műhelynél, ez utóbbinál óránként 9 forint különbség is van a legkisebb és a legmagasabb kereset között. A céljutalom kifizetésekor pedig voltak olyan Rába Steigeren dolgozó traktorosok, akik a jutalommal együtt havi tizenötezer forint keresetet vittek haza.

A differenciált bérezés mellett is figyelembe veszi azt a szövetkezet vezetése, hogy a mindennapi élet egyre drágább, s valahol az is szövetkezeti érdek, hogy a tagok életszínvonala ne csökkenjen. Ezért a többi között olyan feltételeket igyekeznek teremteni a háztájinak, hogy magasabb jövedelemhez juthasson a tag. Abrakot adnak, a cikória termesztéshez segítik hozzá a tagokat, különösen szerencsés a 119 hektáron való hibridkukorica termelése, ami által a tagok jelentős jövedelemhez jutnak. Sok a háztáji uborkatermelés, nemcsak Bogyoszlón, hanem a társközségekben Jobaházán és Potyondon is. Mondhatnák, de az emberek erejét és idejét hogyan sokszorozza meg a szövetkezet, hogy képesek legyenek a lehetőséggel élni? Úgy, hogy sokat költ fejlesztésre, gépesítésre. Gépekről már szóltunk,, említést érdemel a hamarosan átadásra kerülő szakosított szarvasmarhatelep, ami nemcsak korszerű, hanem olcsó is. Egy körzetállás tizenháromezer forintba kerül, faszerkezetes, három oldalon zárt, dán tetőberendezéssel felszerelt, és gyors-, hűtővel rendelkeznek, ami a tej minőségét javítja, valamint génesített a takarmányozás. Ezután a sertéstelep rekonstrukciója következik szolgálva a korszerűséget felváltva az időigényes, nehéz fizikai munkát. S ez is életszínvonalpolitika.