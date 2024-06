Találkozó, közösségiház-avató és falunap 33 perce

Rendezvények sora jön nyáron Károlyházán

Motorosok fellegvára Károlyháza: idén nyáron több rendezvényre is várják a vasparipával rendelkezőket. A kistelepülés új közösségi térrel is gazdagodik, és a falunapra is jó programokat kínálnak.

A nyarat június 29-én autós, motoros jótékonysági találkozó nyitja meg Károlyházán. Az SLC egyesület, a Tatabányai Skoda Klub, a Főnix Motorosok Mosonmagyaróvár és a DPÖTE közösen megrendezi a Jótékonysági Autó, Motor, Veterán Találkozó és Kiállítást. A Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány által fenntartott mosonmagyar­óvári Családok Átmeneti Otthona részére gyűjtenek. A veteránautó- és -motorkiállítás mellett lesz hangnyomásmérés, autó-, motorszépségverseny. Autós és motoros ügyességi versenyek is szórakoztatnak felnikitartó, hengerfejdobó, autós limbó próbákkal, de nem hiányozhat a kvízjáték, a kötélhúzás, a főzőverseny sem. Este 6 órától Pál Éva, este 7 órától a Gesztenye Akusztik, majd este 8 órától a Fekete Bárányok koncertezik. Károlyházán július 12–13-án a Főnix Motoros Találkozót szervezik meg. Július 20-ra tervezik az új közösségi ház avatóünnepségét. Augusztus 10-én lesz majd a falunap, mely hagyományosan főzőversennyel nyit. A délután folyamán fellép a Borostyán Nyugdíjas Klub, lesz Tipp-Topp trükkös-tréfás bűvészműsor kártyaesővel, károlyházi gyerekzumba, a Károlyházi Kabaré és a Kelet Lányai hastánccsoport is bemutatkozik. A helyi zumbacsoport is fellép. Este Sihell Ferry és Henna, Jolly és Barbi lesz a színpadon, majd DJ Bálint szórakoztat.



