A tárnokréti önkormányzat sikeresen számolja fel a falubeli gazdátlan, elhagyott ingatlanoknál kialakult áldatlan állapotokat. A településen sok házat vásároltak meg annak idején külföldiek, akik közül többen nem igazán foglalkoztak a tulajdonukkal. Nagy Ferenc alpolgármester most arról számolt be, hogy két-három olyan telek maradt, amellyel nem tudnak mit kezdeni. Van, amelyikre már az építési hatóság kiadta a bontási határozatot, mégsem történt meg a balesetveszélyes épület eltakarítása.

– Az érintett tulajdonosokkal sokat küzdött az önkormányzat. Küldtük a felszólításokat, de az is előfordult, hogy azt sem tudtuk, hol található az illetékes. A kapun belüli állapotok is fontosak természetesen, de azzal nem tudunk mit kezdeni. A házak előtti területet viszont gondoznunk kell, különben elcsúfítja a községet, amit nem szeretnénk. Sokat bajlódtunk például egy üres telekkel, ami előtt a járdán sem lehetett már közlekedni a kihajló bokrok és fák miatt. Aztán foganatja lett a felszólításoknak, munkások jelentek meg a birtokon és rendbe tették, kitisztították, kivágták a már a szomszédokat is zavaró fákat. Azóta rendben van – ismertette a helyzetet Nagy Ferenc. – Egy másik ház baleset-, vagy inkább életveszélyes lett, gazdája külföldön él. 2019-ben kértük az építésügyi hatóság segítségét, mert a saját lehetőségeink elfogytak. Meg is hozták a bontási határozatot, de a vírus miatti veszélyhelyzet miatt halasztást kért a tulajdonos. Mást nem tehetünk, várjuk, hogy érvényre jusson a hatóság döntése.

Nagy Ferenc egy másik házhelyet is mutatott, a falu közepén, a Dísz tér mellett. A rajta lévő épületet lebontották kényszerből, de udvarát senki nem gondozza, a füvet nem nyírják, a havat nem lapátolják el. – Vettek nálunk házat németek, osztrákok, franciák, akiket szívesen fogadtunk és többségükkel nincs is baj. Akik viszont rossz gazdái a tulajdonuknak, sok bosszúságot okoznak nekünk. Ennek ellenére igyekszünk a magunk módján rendet tartani legalább a házak környezetében. És kihasználjuk a jog által nyújtott lehetőségeket – jegyezte meg az alpolgár­mester.