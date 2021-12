A tárcavezető arról is be- szélt, hogy a Nitrogénművek Zrt. piaci helyzetét kihasználva mesterségesen emelték a műtrágya árát a mostani, egyébként is magas világpiaci árak mellett. Az előző évekhez képest a műtrágyaárak a négyszeresére növekedtek. Míg egy intenzíven termelő, szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodó korábban hektáronként 50–85 ezer, jelenleg már 205–255 ezer forint értékben juttat ki a földjére műtrágyát. Bige László kartellezése 36 milliárd forintnyi kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak.