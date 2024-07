Tavaly májusban az egész várost megdöbbentette a tragédia, hogy a Mosonyi Mihály utca egyik lakásában gyilkosság történt. Férje szúrta halálra Jolánt. A vádirat apró részleteiből azonba kisejlik, hogy a házasok kapcsolata egy időzített bomba volt.

A pár 2017-2018 között ismerkedett meg egymással. Ekkor a Gy. Géza L. hajléktalan szállón lakott, azonban rövidesen elhatározták, hogy összeköltöznek. Először a nő lakásában, majd később egy önkormányzati lakásban laktak.

S. Jolán 1996. óta járásában korlátozott volt, majd 2022-ben közlekedési balesete miatt egy ideig kerekesszékbe kényszerült, mankót használt, hogy mozogni tudjon otthonában. A nő tavaly tavasszal egy hónapos rehabilitációs kezelésen vett részt, kezdett javulni az állapota, kisebb távokat már meg tudott tenni segítséggel, de a lakásban továbbra is nehézkesen, bicegve, tárgyakba kapaszkodva járt.

A vádirat szerint a pár együttélése nem volt zökkenőmentes, a férfi 2020-ban egy évre külön is költözött, mert veszekedéseik többször tettlegességig fajultak. A Gy. Géza L. gyakran ittas állapotban veszekedett Jolánnal, volt, hogy bántalmazta, pofozta, haját tépte. Arra is volt példa, hogy megöléssel fenyegette a nőt, ami miatt Jolán a lakásból elmenekült, és az éjszakát a lakóház folyosóján, vagy szállodában töltötte.