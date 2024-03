A hallgatók március 13-án maradandó élménnyel gazdagodtak, tanulságos „tanórán” vettek részt, amelyet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei, Rosta Roland rendőr őrnagy és Deák Norbert rendőr százados tartottak. Az ittas járművezetés ellenőrzésének tapasztalatait ezen az előadáson a rendőrök valóban a gyakorlatban mutatták be a fiataloknak. Ezúttal alkalom nyílt arra, hogy büntetlenül alkoholt fogyasszon, majd szondát fújjon az az öt bátor felnőtt résztvevő, akik az előadásra gyalog érkeztek. A vállalkozó szelleműek különféle erősségű italt ittak, illetve megkóstolták az alkoholos desszertet is. Mindezt azért, hogy lássák, mikor és mennyi idő elteltével mit is mutat ki egy alholszonda, amelyet a rendőrök használnak az ellenőrzéseikkor.