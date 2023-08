Jó úszó volt

– A három férfi vasárnap érkezett hozzánk, hétfőre kenut béreltek. Azt mondták, mindhárman jó úszók, átúszták már a Balatont és a Dunát is. Egyikük kért mentőmellényt, a másik kettő nem. Tanácsokat adtam, mire figyeljenek, adtam térképet és részletesen elmagyaráztam, hogy merre kell menni, és hogyan kerüljék el azt a veszélyes zúgót, ahol már történt korábban haláleset, illetve több borulás is. Ők viszont megpróbálták alulról megközelíteni, hogy megnézzék. A visszafordulásnál borította be őket az ár. Egyikük – a későbbi áldozat – próbálta a kenut kihozni, de nem bírta, ezért a társai szóltak neki, hogy ússzon a partra, ők majd kihozzák. És látták is, hogy továbbúszik. A másik kettőnek sikerült partra vonni a kenut, visszaszálltak és eveztek lefelé, hogy fölveszik a társukat. A parton fekve találták meg, és hívták a mentőket. Mentőhelikopter is érkezett, ám az újraélesztés nem sikerült. Nem tudták, mi történhetett, hiszen jó úszó volt, és már kiúszott a veszélyes részről, a víz sem volt hideg – részletezte Adolfné Szelezsán Edit, a kenukölcsönző cég egyik vezetője, aki a tanulságokat is levonta: – Tisztelni kell a vizet, mert erős. Akik vízre szállnak, hallgassanak a tapasztalt túravezetőkre – tette hozzá a kölcsönző. Kiemelte még: – Mi pedig szigorúbban vesszük majd a kenubérlők felé az aláírandó dokumentumokat.

A helyismeret hiánya miatt sok a baleset

Tejfalusziget és Doborgaz között két veszélyes, bontott zárás is van, ahol a szabálytalan áramlás miatt kavarog a víz. Cseh Zoltán túravezető szerint a balesetek hetven százaléka itt történik.

– Mindig a víz az úr. Aki először száll vízre Szigetközben, azt javaslom, hogy mindig túravezetővel tegye. A legtöbb balesetet a helyismeret hiánya okozza – vélekedik Cseh Zoltán, aki évente több, vízbe borult csapatot is ment a Dunából.

A szakember szerint fontos a megfelelő felkészítés is. Ha nem megy túravezető, akkor a térkép részletes magyarázatra szorul, hogy a vízen milyen veszélyek vannak. Fontos a mentőmellény használata is.

Cseh Zoltán szerint sajnos minden évre jut egy-egy halálos baleset, többségük kenus borulásból adódik.

– Ha felborult a kenu, mindig az az első, hogy a társaink épségét ellenőrizzük, mert az emberélet a legfontosabb. Utána jöhet az értékmentés. Ha ki tudnak úszni a partra, akkor értesítsék a kempinget – emelte ki a túravezető.

Megjegyezte: sajnos sokan nem túráztató cég által szállnak vízre, hanem önállóan, és így baleset esetén nehezebb őket megtalálni.

Büntetőeljárásban vizsgálják

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit, ugyanis felmerült, hogy bűncselekmény történt – tájékoztatta a Kisalföldet Csécsi Soma rendőr alezredes, a BRFK szóvivője.