Kamion és személyautó ütközött csütörtök délután az 1-es számú főút 157-es kilométerszelvényében, Mosonmagyaróvár térségében. Az ütközés következtében a kamion egyik üzemanyagtankja leszakadt, majd kilyukadt és mintegy háromszáz liter gázolaj folyt az úttestre. A járművek miatt mindkét sávon forgalmi akadály alakult ki. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, megszüntették a forgalmi akadályt és felitatták a kifolyt üzemanyagot. A személyautó sofőrje könnyebben megsérült, őt kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a főút mellett húzódó murvás útra terelték a forgalmat.

Bíborhere tábla égett mintegy négy hektárnyi területen péntek kora délután Püski külterületén. A tüzet a mosonmagyaróvári és lébényi hivatásos, valamint a darnózseli és dunaszigeti önkéntes tűzoltók oltották el. Munkájukat a helyszín körbetárcsázásával egy traktorral is segítették.

A hirtelen lezúdult csapadék miatt szombat este összesen tizenöt helyszínen avatkoztak be Győrben a tűzoltók. A győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók mellett Győrszemere, Koroncó és Tét települések önkéntes tűzoltói is közreműködtek az esővíz eltávolításában. A győri kórház pincéjében is nagy mennyiségű víz gyűlt össze, ami az elektromos ellátást és egy vákuum szivattyú működését veszélyeztette. A tűzoltók időben eltávolították a vizet, a kórház működésében nem volt fennakadás.