Lassan mozgó, kiadós felhőszakadással kísért zivatarok indultak be nyugaton, északnyugaton és helyenként az Alföldön is. Rövid idő alatt 30-40, néhol 50 milliméternél is több csapadék zúdult le a Dunántúli-középhegységgel párhuzamosan kialakult zivatarvonalból - írja az idokép.hu.

Győrbe nagyjából este fél 8-kor érkezett az eső, ami rövid időn belül változott felhőszakadássá.

Ha ön is készített képet a felhőszakadásról, küldje el a [email protected] e-mail címre.

Több utcában is térdig kellett gázolni a vízben:

Így festett a Lajta út - Nagy Imre út kereszteződése

Fotó: Olvasó

Fotó: Olvasó

Az Ipar út - Puskás Tivadar utca kereszteződése is szinte tóvá változott:

Fotó: Olvasó

Győrben és Szabadhegyen pedig ilyen volt amikor elöntötte a várost a víz: