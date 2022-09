„A Győri Járási Ügyészség 255, a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség 111, a Soproni Járási Ügyészség 252 vádiratot nyújtott be ittas vezetés miatt” – kezdte dr. Gál Katalin, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szóvivője.

A kö­­zelmúltban több extrém esetet is tárgyaltak megyénkben.

A Győri Járásbíróság elé került például az az ügy, amelyben a 29 éves vádlott úgy kötötte el italozás után munkaadója furgonját, hogy jogosítványa soha nem volt.

Tarolt a győri sétálóutcán

Az alapjáraton veszélyes produkció a győri sétálóutcán ért véget. Szerencsére senki sem sérült meg – Baross Gábor szobrának kidöntése hajszálon múlt –, ám két jelzőtáblát és kandelábert is telibe talált a sofőr, aki az épület falának csapódva állt meg. A vádlottat a baleset előtt másfél héttel 10 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság – ittas vezetésért.

Ismerve az előzményeket, nem áll túl jól a szénája a fiatalembernek: a sétálóutcai tarolásért akár négy és fél évet is kaphat. Egy másik győri vezetőt három év alatt négyszer kaptak ittas vezetésén. Az 51 éves férfi az utolsó alkalom után nem úszta meg a szabadságvesztést: a jogerős ítélet szerint egy évet kell lehúznia börtönben.

Akciófilmekbe illő jelenet a győri sétálóutcán. Az elmúlt évek egyik legnagyobb port felvert megyei balesetének okozója akár négy és fél évet is kaphat ittas vezetésért. Fotó: Rendőrség

Büntetési tételek

Az említett példákból jól látszik: az ittas vezetők akkor veszítik el szabadságukat, ha olyan előéletre tesznek szert, hogy más büntetésnek már nincs visszatartó ereje.

– Ha közúti ellenőrzés során derül ki, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott, a büntetési tétel felső határa két év. Ha az ittas sofőr balesetet is elő­idéz és valaki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved, a büntetési tétel felső határa már három év. Öt évet kaphat, aki az ittassága miatt másnak maradandó fogyatékosságot vagy tömegszerencsétlenséget okoz. Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki közúton halált okoz. Legsúlyosabban, maximum tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, akinek kettőnél több kihunyt emberélet, vagy halálos tömegszerencsétlenség szárad a lelkiismeretén ittas vezetése miatt – tudtuk meg dr. Gál Katalintól.

Bizonyító erejű felvételek

A közúti agresszió gyakori esete a büntetőfékezés napjainkban. Az elmúlt években számos büntetőfékezéssel kapcsolatos ügy került a megyei ügyészségre, majd vádemelést követően a bíróságra.

Ráadásul ehhez nem szükséges, hogy baleset következzen be. Elég, ha a többi közlekedő életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. Már ezekben az esetekben is „megáll” a közúti veszélyeztetés bűntette. Az erejüket fitogtató vagy „igazságukat” minden gátlás nélkül képviselő sofőrök ott (is) óriásit tévednek, hogy nem számolnak a kocsik fedélzeti kamerájával. A következő esetek jól szemléltetik, hogy a felvételek bizonyító erejűek büntetőfékezéskor.

Széttörött lámpa győri büntetőfékezés után. Az értelmetlen kakaskodás ennél sokkal nagyobb bajjal, személyi sérüléssel is járhat. Fotó: Ügyészség

Lépésben haladt az autóúton

Az M85-ösön szándékosan lépésben haladt a másik autó előtt egy 30 éves vádlott a terepjárójával – a jelenetet az autóút kamerái rögzítették –, majd veszélyesen követte azt. A rémült sofőr és két utasa a soproni rendőrségre hajtott feljelentést tenni; az elkövetőről sokat mond, hogy a kapitányságig követte „áldozatait”.

Akad olyan sofőr is, aki azon háborodott fel Győr külterületén, hogy kikanyarodtak elé. A büntetőfékezés sérülés nélküli balesetbe torkollott; a sértett autójában gyerek is utazott. Egy német sofőr M1-es autópályán történt büntetőfékezésével is foglalkoznia kell a megyei ügyészségnek. A 47 éves külföldi vezető sem talált ugyanis jobb módot, hogy valós vagy vélt sérelme indulatát levezesse. Pedig érdemes más utat keresni a feszültségcsökkentésre. Büntetőfékezésért, sérülés nélkül is, akár három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.