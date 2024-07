A legfrissebb hírek szerint gyilkosság áldozata lett az a Simsik Cynthia, akinek az eltűnésében a rendőrség napok óta nyomozott, és akit a szlovákiai Nagymegyeren, egy családi házban találtak meg hétfőn – írta a kemma.hu.

A kisalfold.hu-n is írtuk, a korábban Dorogon és Komáromban is megfordult kézilabdázó eltűnését hozzátartozói jelentették a rendőrségen, akik utoljára július 18-án, csütörtökön látták, azóta nem adott életjelet magáról, szeretteivel sem kommunikált. Halálának híréről az ujszo.com számolt be.