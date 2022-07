A 35 tagot számláló Fertőrákosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Mercedes típusú, 25 éves gépjárműfecskendőt Ausztriából, Sankt Pölten melletti települséről szerezték be. A tűzoltóautót 16,5 millió forintért vásárolták meg, melynek forrását az egyesület és a fertőrákosi önkormányzat egyenlő arányban biztosította.

Nagy öröm számunkra az új gépjárműfecskendők, amire hónapokat vártunk. Még tavaly decemberben egyeztettünk az önkormányzattal, hogy időszerűvé vált a harmincöt éves tűzoltóautónk cseréje, ami mára már elavult. A képviselő-testület támogatta a tervünket, így januárban meg is kezdtük a keresést. A régit sikerült eladnunk, és egy hét keresgélés után Ausztriában találtunk egyet, ami szóba jöhetett. A képek alapján mindent rendben találtunk, de meg kellett néznünk személyesen is, ahol kiderült, hogy a vártnál is jobb állapotban van, szépen felszerelt

- avatott be Bak Attila, a Fertőrákosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Hozzátette, az új gépjárműfecskendő mérete miatt a tűzoltószertáron is elvégezték néminemű renoválást is.

A tűzoltóautó felszentelése után estébe nyúló vacsorával ünnepelték meg a 130 éves fennállásukat.