A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a 47 éves férfi 2021 augusztusában valótlan adatokkal jelentkezett be egy Győr belvárosában lévő hotelbe. Három napos tartózkodása alatt a fali lámpákat elgörbítette, az állólámpa buráját eltörte, az lámpákból az izzókat kitörte, a zuhanyajtót is letépte, a mosdó üveglapját is összetörte, valamint az ágyneműt annyira beszennyezte, hogy azok tisztíthatatlanná váltak - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

A férfi a rongálással 133 000 forint kárt okozott.

Az elkövetőt az ügyészség rongálás vétségével vádolja, mely cselekmény miatt vele szemben egy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.