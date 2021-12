Győr-Moson-Sopron megye tűzoltóit is riasztják a felerősödött szél miatti fakidőlésekhez tegnap este óta megyeszerte.

A tűzoltók többek között Kapuvár és Osli között, Rábacsanak és Egyed között, Győrben a Nagysándor József utcában, Feketeerdő közelében, Lébénynél, Abdán, Sopronban, Himodon, Csornán, az M1-es autópályán, Sokorópátkán és Sopronban távolítottak el kidőlt fákat illetve letört nagyméretű faágakat, amelyek veszélyeztették a közlekedőket, illetve forgalmi akadályt okoztak.

A hivatásos tűzoltók munkáját a környékbeli önkéntes tűzoltók is segítik. A szeles időjárás okozta káresetek során nem sérült meg senki - tájékoztatta portálunkat Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az Útkezelő arra hívja fel a figyelmet, hogy viharos, általában 60-80 km/h, lokálisan 90 km/h-t is meghaladó széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon és az ország északkeleti harmadában. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein (kiemelten a Bakonyban és az északi területeken) hóátfúvást is okozhat. Szélvédett területről kihajtva, továbbá a felüljárókon és hidakon is közlekedjenek fokozott óvatossággal!