Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Csütörtökön napközben az ország nagy részén borult marad az idő, azonban nyugaton a tartósan ködös körzetek mellett lehetnek kevésbé felhős, napos területek is. A Nyugat-Dunántúlon csökken a csapadékhajlam, ugyanakkor a középső és keleti országrészben egyre többfelé várható még csapadék. A fő halmazállapot a hó lesz, de a főváros térségében és a Dunától keletre szerdán kezdetben eső, havas eső is valószínű. A Dunántúl keleti felén és a középső országrészben jelentősen gyarapodhat a hóréteg, csütörtök reggelre vastag hótakaró alakulhat ki. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de a Dunántúlon estétől megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati szél, mely a Dunántúli-középhegységben hordhatja a havat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között várható, de a nyugati kevésbé felhős, hófödte tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában -1 és +5 fok között alakul, elsősorban a tartósan ködös nyugati tájakon maradhat fagypont alatt a maximum.