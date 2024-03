E-oltólándzsa – két eszköz is van vármegyénkben

Lerövidítik az oltási folyamatokat

Milyen károkat okoz egy elektromos jármű hosszú égése?

Egyre többen választják itthon is a plug-in hibrid vagy teljesen elektromos járműveket. A környezetbarát autók terjedésével párhuzamosan az utóbbi években többször is előfordult, hogy az égő elektromos jármű okozta robbanásveszély miatt akár több órára is le kellett zárni egy-egy útszakaszt, ezzel jelentős fennakadást okozva a közlekedésben. Ebben segít az e-oltólándzsa.

Vármegyénkben már két e-oltólándzsa is segíti a tűzoltók munkáját. A felvételen Kőváry Adrián tűzoltó százados, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat főelőadója mutatja az új eszközt.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Az e-oltólándzsa-készletek a hagyományos tűzoltási módszerhez képest az elektromos járművek oltási folyamatát rövidítik le jelentősen, így a tűzoltás és műszaki mentés sokkal hatékonyabb lehet. Rövidebb ideig tarthatnak ilyen eseteknél a korlátozások, lerövidíthető a torlódások ideje. Erről korábban itt írtunk!