„A mosonmagyaróvári kar életében a 2016-os év mérföldkő volt, hiszen ekkor csatlakozott a Széchenyi István Egyetemhez, amelynek vezetése a kezdetektől minden segítséget megadott. Az integráció új esélyt teremtett a karnak, amely stabilitást, biztonságot, soha nem látott fejlődést eredményezett. A központi épületünkként szolgáló óvári vár megújulásával a város életében, mindennapjaiban is még erőteljesebb szerepet játszunk. Oktatói állományunkat fiatal, modern szemléletű szakemberekkel frissítettük, képzési, kutatási és innovációs tevékenységünk spektrumát jelentősen kiszélesítettük” – sorolta a végbement változásokat dr. Szalka Éva, aki 2016 júliusától tavaly nyárig volt az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja.

Kiemelte, a kar a fenntarthatóságot szolgáló innovatív műhellyé vált, amelyben nagy hangsúlyt kap az egyetemre jellemző multidiszciplináris tudás, a különböző tudományterületek együttműködése. „Oktatási palettánk szélesítésének több eleme is kuriózumnak számít a hazai felsőoktatásban. Mi indítottunk például először precíziós mezőgazdasági szakmérnök, illetve drónirányító és -adatelemző képzést is. A célunk, hogy folyamatosan kövessük az ágazat kihívásait, és gyakorlatorientált képzéseinkkel mindezekre reagálni tudó szakembereket adjunk az országnak” – hangsúlyozta a prodékán. Hozzáfűzte: a kar új tanszékei révén a környezetvédelem területe is sokkal hangsúlyosabbá vált, amely a fenntartható jövő szempontjából kiemelten fontos.

Dr. Szalka Évát dr. Tóth Tamás váltotta a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékáni tisztségében a tanév kezdetén. Fotó: Adorján András - SZE

Dr. Tóth Tamás 2023 nyarán vette át a dékáni feladatokat. Mint mondta, az elmúlt nyolc esztendőben olyan erős alapokat sikerült leraknia a Széchenyi-egyetemnek Mosonmagyaróváron, amelyek több évtizedes hiányokat pótoltak az infrastruktúra, az eszközpark és a humánerőforrás terén. Példaként említette, hogy megújult a vár és környezete, elkészült a várkapitány-épület, valamint a Deák téri és a Lucsony utcai egységek energetikai korszerűsítése, megvalósult az Insula Magna Látogatóközpont és az új könyvtár is. Az oktatást, a kutatást és az ágazati szereplőkkel való szorosabb együttműködést egyaránt szolgálja az egyetem legmodernebb technológiákkal működő Smart Farm Tangazdasága.

„A dékánváltás nálunk egy átmenet volt, amelyben folyamatosan vettem át a feladatokat elődömtől. Az általa megkezdett utat szeretném folytatni, ezért nem véletlen, hogy dr. Szalka Éva dékáni tanácsadóként segíti tovább a munkámat” – húzta alá. Hozzátette, a jövőben még magasabb szintre szeretnék emelni a digitalizált és automatizált termelést, követendő modellt állítva a gazdálkodók számára.

A dékán arra is kitért, hogy az oktatási megújulás keretében a kar országosan elsőként indította el az ESG – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szakértő – mesterképzést, ahogy a precíziós állattenyésztő és takarmányozási szakmérnök szakot is. Megjegyezte: a precíziós eszközökkel nyerhető adatok elemzése kiemelten fontos a hatékonyság szempontjából, ezért – ugyancsak a különböző tudományterületek összekapcsolását kihasználva – terveznek ilyen irányú mesterképzést magyar és angol nyelven.

A volt és a jelenlegi dékán abban is egyetért, hogy a következő évek egyik legnagyobb feladata az egyetem mosonmagyaróvári karán is a nemzetköziesítés. Mint mondják, a folyamat már elindult, és a cél, hogy minél több olyan szakot indítson az intézmény, amely nemcsak a hazai, de a nemzetközi szakemberek számára is kulcsismereteket ad. Az intézmény külföldi egyetemekkel közös, kettős képzések és új angol nyelvű szakok indítását is tervezi.

Dr. Tóth Tamás végezetül elmondta, a Széchenyi István Egyetemen megtalálható mérnöki tudás az élelmiszeripar, a mezőgazdaság vagy épp a környezetvédelem területével összekapcsolva olyan innovatív megoldásokat eredményez, amely konkrét szabadalmakban, újszerű technológiai megoldásokban ölthet testet a jövőben. „Célunk, hogy minél több képzésünkkel nemzetközi terepre lépjünk, a társterületekkel közösen hozzunk létre új képzéseket, tangazdaságunk nyújtotta lehetőségeinket kihasználva tovább erősítsük vállalati kapcsolatainkat, velük közösen minél több kutatás-fejlesztési pályázatot valósítsunk meg, valamint tudományos, publikációs tevékenységünket még magasabb szintre emeljük. Törekvéseinkkel egyszerre szeretnénk hozzájárulni a fenntarthatósághoz és a térség versenyképességének erősítéséhez” – foglalta össze a dékán.