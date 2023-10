A létrejövő vegyesvállalat célja, hogy a Nurol Makina Gidrán páncélozott harcjárműveket gyártson Magyarország részére, a magyar honvédségnek. Az N7 holding Zrt. közreműködésével nem csupán gyártási illetve összeszerelési feladatokra kerül sor, hanem kutatás-fejlesztési illetve innovációs tevékenységek is folynak majd Magyarországon - hangzott el.

Az aláírási ceremónia után Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette, hogy a magyar haderőfejlesztés "magabiztosan halad előre". Hozzátette: a magyar kormány már 2015-ben felismerte, hogy közeledik a "veszélyek kora" és egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal találja magát szembe a közép-európai régió. Ezért a magyar haderőt át kell fegyverezni, fel kell készíteni arra, hogy garantálni tudják a magyar emberek életének és vagyonának védelmét - hangzott el.

A miniszter kifejtette: ezt a célt katonai értelemben úgy kell elérni, hogy függetlenek lehessünk a beszállítói kockázatoktól. Vagyis, komoly védelmi ipart kell építeni, mégpedig úgy, hogy az ne csupán a haderő, hanem a magyar gazdaság egészének fejlődését is szolgálja. Leszögezte, hogy ebben Magyarország stratégiai partnerként tekint Törökországra.

Utalt arra is, hogy a Gidrán harcjármű összeszerelése már korábban is folyt Magyarországon, a Nurol Makina által gyártott alap gépjárműre ugyanis Kaposváron integrálták a kiegészítő radar- és fegyverrendszereket. Ez a tevékenység továbbra is a Kaposváron marad - tette hozzá.

Mostantól azonban, magyarázta, magát a gépjárművet is Magyarországon fogják gyártani, méghozzá Győrben a Rába vállalatnál. Ezt "nagyon nagy előrelépésnek" nevezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf mert nem pusztán a magyar honvédség igényeit elégítenék ki ezzel, hanem egy exporttermék is születni fog.

A megállapodás új munkahelyeket teremt. Elhangzott, hogy legalább 200 új munkahely létesül a most aláírt megállapodás nyomán, valamint széles körű beszállítói hálózatot is bevonnak a gyártásba.

Megegyeztek abban is, hogy a létrejött vegyesvállalatot Gidrán névre keresztelik - jelentette be a miniszter, hozzátéve, a gidrán egy ősi magyar lófajta, amit a huszárok jó küzdőképessége miatt használtak.