Az ehhez alkalmazott eljárás a pirolízis, mely során a gumiabroncshulladékot kémiai hasznosítással olajjá alakítják. A keletkezett olajat petrolkémiai vállalatok új műanyagok előállításához, míg a keletkező technikai kormot a gumiabroncsgyártás során használják fel. A pirolízis során keletkező gázokat a folyamathoz szükséges magas hőmérséklet előállításához használják.

„Vállalatunk számára kiemelten fontos a környezetbarát technológiák alkalmazása nem csupán a gyártásban, hanem termékeink teljes élettartama alatt, így a vállalatunknál keletkező hulladékaink hulladékkezelő partnereinknél történő hasznosítása esetében is. Számos fenntarthatósági intézkedést vezettünk be három évtizedes fennállásunk alatt. A márkacsoporton és az Audi Hungarián belül a Mission:Zero környezetvédelmi programunk foglalja magában ezeket az intézkedéseket. Az erőforráshatékony megoldások alkalmazása egy meghatározó pillére ezen törekvéseinknek, mely például a három éve indult Aluminium Closed Loop projektünkkel valósul meg, amellyel zárt körforgásba vezettük a termelés során keletkezett alumínium hulladék egy részét. Szakembereink és partnereink folyamatosan keresik a további módokat erőforrás-felhasználásunk és ezáltal ökológiai lábnyomunk csökkentésére” - mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Az Audi Hungaria és a NEW ENERGY Kft. együttműködésének eredményeként a pirolízis termékeivel fosszilis alapanyagforrások válthatók ki, mely hozzájárul a fenntartható és erőforráshatékony gyártási folyamatok megvalósításához. Az Audi Hungaria nagyra értékeli ezt a sikeres együttműködést partnereivel, és jelenleg vizsgálja a gyártásból származó műanyag hulladékáramok kémiai újrahasznosításának további lehetőségeit.

Váradi Viktor, a NEW ENERGY Kft. vezérigazgatója hozzátette: „Több mint másfél évtizedet töltöttünk azzal, hogy a kémiai újrahasznosítást ipari szinten működő rendszerré fejlesszük annak érdekében, hogy hozzáadott értéket biztosítsunk a körforgásos gazdaságra áttérő partnereink számára. A célunk az volt, hogy ezzel a gazdasági tevékenységgel az ügyfeleink, a társadalom és a környezet is nyerjen. Az Audi Hungariával való együttműködésünk mutatja, hogy a kitűzött fenntarthatósági céljaink felé jó úton haladunk, és hozzá tudunk járulni az autóipar fenntarthatósági stratégiájához is. Partnereinkkel együttműködve így mérhető eredményeket tudunk elérni a fosszilis alapú alapanyagok kiváltására és a klímacélok elérésére is."

Az Audi Hungaria és a New Energy együttműködését és a kutatást a DBH Investment koordinálta és irányította. A program hulladékgazdálkodási részét a Büchl Hungaria támogatta.

Dr. Ürge László, a DBH Investment igazgatósági tagja hozzátette: „A multinacionális vállalatok és az innovatív kis- és középvállalkozások közötti együttműködés elengedhetetlen az új innovációk gazdasági gyakorlatba való átültetéséhez, különösen a körforgásos gazdaság ipari méretekben történő bevezetése során. A New Energy technológiájának köszönhetően a gumiabroncs hulladék megújuló alapanyagforrássá válik az autóipar és más köztes iparágak számára. Az ilyen együttműködések egyben validálják is az új technológiai platformokat és innovációkat. Megtisztelő számunkra, hogy felgyorsíthattuk az együttműködést két világszínvonalú vállalat között ezen a területen."

Az Audi Hungaria 2020 óta mérlegében CO2-semlegesen tevékenykedik. A vállalat 2015 óta használ geotermikus hőenergiát, melynek köszönhetően éves szinten mintegy 21 000 tonna szén-dioxid kibocsátást takarít meg. Ezen felül energiaellátásának egy további részét a vállalat területén található, Európa legnagyobb tetőre épített, összesen 160 000 négyzetméteres napelemparkja biztosítja. A vállalat a keletkezett hulladék szinte 100 százalékát hasznosítja.

A New Energy egy innovatív technológiai vállalat, amely a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó megoldások fejlesztésére és forgalmazására szakosodott, és több mint másfél évtizedes működési tapasztalattal rendelkezik pirolízisüzem működtetésében. A New Energy fő küldetése, hogy a korábban kezelhetetlen polimer alapú hulladékáramokból a petrolkémiai ipar számára hasznos nyersanyagokat állítson elő, és így gazdaságilag hatékony módon kezelje a természeti erőforrások nem fenntartható kitermelését. A vállalat kifejlesztett és kereskedelmi forgalomba hozott egy olyan technológia sort, amely képes a hulladék gumiabroncsokat értékes másodlagos nyersanyagokká alakítani, hogy támogassa partnerei és ügyfelei körforgásos gazdasági stratégiáit.