Előadásokon mutatták be az erdészeti pótkocsi család típusait, betekintést adtak az erdészeti közelítő kocsik tervezéséről, valamint arról is, hogyan lehet párosítani a darukat és a közelítő kocsikat. Az elmélet után a résztvevők megnézték a műhelyben a készülő darabokat, majd az erdőben működés közben is.

– Családunk harminc éve foglalkozik mezőgazdasági, majd később erdészeti gépek gyártásával – tudtuk meg Gyenge Jenő főkonstruktőrtől, a cég ügyvezető igazgatójától.

– Nagyon nagy konkurencia van a minőségi gépgyártás területén Európában. Magyarországon az egyetlen erdészeti pótkocsi gyártó cég vagyunk. Ezért is jó érzés, hogy több mint százan vesznek részt a konferencián.Termelésünk harmadát teszik ki az erdészeti kocsik, elsősorban hazai piacra gyártunk. Mezőgazdasági és kommunális gépeket is gyártunk, a környékbeli önkormányzatoknál is megtalálhatók az általunk gyártott pótkocsik és traktorok is.