Őstermelőnek adhat számlát, társasháznak nem

Dr. Lázár József cáfolta azokat a híreket, miszerint - visszamenőleg – csak január 1-től lehet valaki átalányadózó. Hangsúlyozta, a kezdő időpont szeptember 1. lesz. Ezt követően rátért arra, hogy a törvény erejénél fogva milyen okokból szűnhet meg a jövőben a kata alanyiság. Kiemelte, az eddigiek mellé új elemként került be, hogy megszünteti a jogosultságot az, ha kifizetőtől származik a vállalkozónak a bevétele. A kifizető jogi személyt jelent, és ide tartoznak a társasházak is, de nem számít kifizetőnek a családi gazdaság, az őstermelő, az adószámos magánszemély.

Figyelni kell a dátumokra

Az adófizetés szabályairól szólva azt emelte ki, hogy a jövőben a katásoknak 50 ezer forintot kell fizetniük, eltérően a jelenlegi szabályoktól, többet nem is fizethetnek. Kiemelte azt az eltérést is, hogy a jövőben a mentesített időszakban (például táppénz, szüneteltetés, csecsemőgondozási-díj folyósítása alatt) nem szerezhet bevételt. Ez azt is jelenti, hogy meg kell fizetnie a tételes adót akkor is, ha egy korábban számlázott munkát a vállalkozás szüneteltetése alatt fizetnek ki – emelte ki dr. Lázár József. Felhívta a könyvelők figyelmét, hogy katás bevételnek számít az az összeg is, ami az áttérés után folyik be azoknál, akik az átalányadózást vagy a vállalkozói szja-t választották. Az új katában viszont a teljesítés időpontja számít. Erre különösen akkor kell figyelni, ha kifizetőtől származik a bevétel – emelte ki.

Csak magánszemélyek maradhatnak

Ezt követően arra tért rá, hogy milyen alternatívák jöhetnek szóba a kata helyett. Ilyen az átalányadózás és a vállalkozói szja fizetése. Dr. Lázár József kiemelte, hogy aki korábban kiesett az átalányadózás köréből, az 4 évig ezt a formát nem választhatja. Kiemelte, hogy ezt a szabályt ebben az átmeneti időszakban (szeptember 25-ig) nem kell alkalmazni. Ha a vállalkozó nem jelentkezik át, akkor automatikusan a vállalkozói szja hatálya alá kerül. Kiemelte, hogy cégek nem maradhatnak az új katában, a társasági adó szabályai szerint kell adózniuk – zárta előadását dr. Lázár József.

Az előadás után az előre beküldött és a helyszínen feltett kérdéseket válaszolta meg a szakember.

Szinte felgyulladt a telefon

Bende Szabina Judit könyvelő

Fotós: Huszár Gábor

– Sok munkát hozott nekünk ez a váltás, és sajnos a legrosszabb időben érkezett – mondta Bende Szabina Judit könyvelő. - Mi mindig határidőtől határidőig élünk, és pont a július 20-a, a negyedéves áfabevallás után lett volna két hetünk, amikor például a szabadságunkat tölthettük volna. A törvény elfogadása után az összes katás ügyfelem keresett személyesen, vagy telefonon. Már attól féltem, hogy fel fog gyulladni a készülék, annyira felforrósodott a sok használat miatt. Rengeteg kalkulációt kellett elvégezni, hogy az ügyfelek elé tudjam tárni a tényeket amelyek alapján meg tudják hozni azt a döntést, hogy mit választanak a jövőben. Attól tartok, hogy ez szeptember végéig el fog tartani. Augusztus végéig nagyon sűrű napok elé nézünk – mesélte.

Elmondta azt is, hogy azok a félelmek, hogy nem lesz elég könyvelő, teljesen reálisak. Míg eddig a katásoknak nem kellett könyvelő, most az új szabályok szerint, azoknak, akik váltanak, nem lesz olyan adózási forma, amelyben ne lenne szükség a munkájukra.

- Mi is tele vagyunk. Ez az időszak a már meglévő ügyfeleinkkel minden kapacitásunkat leköti. Nagyon nehéz lesz azoknak könyvelőt találniuk azoknak, akiknek eddig nem volt. Már pedig biztosan kell majd a segítségünk, mert ha az átalányadózást választják, havi bevallást kell készíteni. A tételes költségelszámolás esetén pedig mellékállásban negyedévente kell előleget számolni, főállásúként pedig a havi bevallásokat kell elkészíteni – mondta.