A legjobbak több százezer forint értékű szolgáltatási csomagot nyertek, a jövő potenciális vállalkozóinak útját pedig tovább segíti az egyetem.

„A Hungarian Startup University az Express Innovation Agency gondozásában megvalósuló országos program, amely startup vállalkozásokkal foglalkozik. A kezdeményezést a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal indította útjára, a Széchenyi István Egyetem pedig a kezdetektől részt vett a tananyag és a pilotprogram kidolgozásában” – mondta el dr. Rámháp Szabolcs adjunktus, az egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának startup inkubációs menedzsere. Hozzátette, az e-learning-alapú, két féléves tárgy első félévében az innovatív gondolkodásmód és a startupvilág megismerése kerül a fókuszba, míg a második félévben a vállalkozás felépítésével kapcsolatos gyakorlati tudást sajátíthatják el a hallgatók. A fiataloknak egy üzleti vállalkozás modelljét kell megtervezniük, és az arra érdemesek a második félévben ösztöndíjat kapnak.

Dr. Rámháp Szabolcs, az egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának startup inkubációs menedzsere. Fotó: Májer Csaba József / SZE

55 ösztöndíjas

„Országosan az egyik legeredményesebb a Széchenyi István Egyetem, hiszen az intézményből a most záruló félévben 55 hallgató érdemelte ki a Hungarian Startup University Program ösztöndíját, amely négy hónapon keresztül havi 150 ezer forintos támogatást nyújt munkájukhoz. Közülük 22-en saját ötletükkel, projektvezetőként vesznek részt a programban, ők három-öt tagú csapatokat alakítva dolgoznak tovább a projekten. Többen pedig külső vállalatok, partnercégek által megfogalmazott probléma megoldásából veszik ki a részüket” – magyarázta dr. Rámháp Szabolcs. Kiemelte, természetesen nem elvárás, hogy beindítsák saját vállalkozásukat a hallgatók, de aki ebben komolyan gondolkodik, annak a Széchenyi István Egyetem a kurzus után is segítséget nyújt. Hozzátette, ő maga 2017 óta foglalkozik a startupok mentorálásával, azóta mintegy húsz egyetemi csapat jött létre, a legsikeresebbek már saját vállalkozást alapítottak, és közülük nem egy már két-három befektetési körön is túl van.

A kurzust lezáró Demo Day rendezvényen az ösztöndíjas hallgatói csapatok mutatták be ötleteiket, illetve azt, hogy meddig jutottak a megvalósítás során. A 22 csapat öt-öt perces időkeretben prezentálta projektjét a szakértő zsűri és a többi hallgató előtt. A felsorakoztatott ötletek nagyon széles palettát fedtek le, hiszen az okosruhatártól kezdve az egyedi lovaglónyereg kialakításán át az oktatási célú okos világítási rendszerig számos érdekes innovációval rukkoltak elő a fiatalok. A projektek között szerepelt biztonsági alkalmazás, egy újfajta édesítőszer és fenntarthatóságot erősítő applikáció is.

A díjazottak

A zsűri értékelése alapján a Demo Day nyertese a HoneyBall (magyarul „mézgolyó”) lett, amely újszerű és kényelmesebb alternatívája az édesítőszereknek.

Az első helyezett csapat a zsűri tagjaival. Fotó: Kathi Dorottya / SZE

Második helyen végzett az „Ezerszem” alkalmazás, amely nagyobb szervezetek biztonság- és vagyonvédelmét szolgáló applikáció. Lényege az interaktivitás, a közösség és a szervezet tagjainak bevonása. A rendszer lehetőséget nyújt az észrevételek bejelentésére, kommunikációra és segélykérésre is.

A harmadik helyet a DressMeUp – „Alkalmazás az okosruhatárért” projekt szerezte meg, amely egyfajta digitális gardróbot kínál a felhasználónak.

A Széchenyi István Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a startup-ökoszisztéma építésére, ösztönzi és segíti hallgatóit a saját ötletből születő vállalkozás elindítására. Az egyetemi Demo Day díjait is ennek megfelelően állapították meg: a legjobbak több százezer forint értékű szolgáltatáscsomagot kaptak, amelyben startup befektetési tanácsadás, coworking iroda- és tárgyalóhasználat, illetve egyéb inkubációs szolgáltatások szerepeltek. A két féléves kurzust az országos Demo Day zárja majd, amelyen – egy többlépcsős kiválasztási folyamat végén – újabb sikereket érhetnek el a Széchenyi István Egyetem hallgatói.