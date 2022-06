Az vagy, amit megeszel – ez az egyszerű alapigazság volt az egyik mozgatórugója annak, hogy a villamossági tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó Vill-Korr alapítói gondoltak egy merészet, és állattenyésztésbe kezdtek. Bár a Gasztonyi család tagjai eredetileg egy kisebb léptékű beruházásban gondolkodtak, melynek része volt az állattartás, valamint egy főleg családi igényeket kiszolgáló, kiváló minőségű húst biztosító vágópont, a projekt jócskán túlnőtt az eredeti elképzeléseken. Jelenleg már közel 170, Írországból érkezett fekete Angus szarvasmarha van a gazdaságban és egy profi séfet is felfogadtak, hogy minőségi ételeket állítsanak elő a húsukból, amelyeket forgalmaznak.

A holisztikus gazdálkodás jegyében saját maguk termelik és állítják elő a marhatartáshoz szükséges takarmánymennyiséget is. A mintagazdaság jelenlegi fejlesztésének része az élelmiszerfeldolgozóüzem modernizálása, melyben a hagyományos, kézműves hús- és sajtelőállításra helyezik a fő hangsúlyt. A már meglévő gyümölcsös költséghatékony fenntartása érdekében innovatív öntözéstechnológiai megoldást telepítettek, mely a sokkolástól a gyökérzóna öntözéséig egy lépcsőzetes automatikával ellátott rendszeren keresztül valósul meg, egy 180 méter mély kútról.

Forrás: DeepInsight Creative

Emellett egy szálláshelyet is kialakítottak, ahol mintegy 30-40 főt tudnak vendégül látni, ez kiváló lehetőséget nyújt a partnerek megismerésére, vagy akár a vadászturizmusra, táboroztatásra is. Ez utóbbi fejlesztés is indokolta, hogy a legmodernebb energiamenedzsment megoldásokat is használják a gazdaságban, de természetesen a telepített gépek, elosztók, illetve a 200 kilowatt teljesítményű napelempark adatainak hasznosítása is szerepelt a célok között.

A társaság a Schneider Electric EcoStruxure rendszereit választotta, illetve a cég eszközeit használja a telepen. Ezt a döntést a két vállalat több évtizedes múltra visszatekintő szakmai együttműködése mellett az is indokolta, hogy a Vill-Korr tulajdonosai úgy látják, jelenleg a Schneider Electric kínálja a legkomplexebb rendszert a piacon.

A projekt keretében kialakítottak egy rendszert, amely olyan jellegű mérések elvégzésére is alkalmas, ami még ipari környezetben is ritkaságnak számít. A különféle kommunikációs készülékeknek és az EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) energiamenedzsment rendszernek köszönhetően felhasználóbarát, az üzemeltetők számára könnyen elsajátítható felületen keresztül képesek monitorozni és elemezni a villamosenergia-ellátást biztosító berendezések állapot- és környezeti adatait, valamint a technológiai berendezések fogyasztási adatait is.

Bár az energiamenedzsment rendszer kialakítása csak tavaly ősszel kezdődött, május végén már élesben működött, amikor beindult a próbaüzem a gazdaságban.

A fejlesztés eredményeként olyan információk állnak rendelkezésre a tényői gazdaságról, amelyek lehetővé teszik annak energiahatékony működtetését, nagy lépést téve a fenntartható állattartás irányába. A kiépített rendszer a beruházók elképzelései szerint referenciaként is szolgálhat és abban bíznak, hogy idővel más hazai állattartó telepek, vagy gazdálkodók is felismerik a benne rejlő lehetőségeket.