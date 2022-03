2021-ben rangos elismerést vehetett a rábapordányi önkormányzat. A község a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által alapított „Az év digitális faluja” kitüntetést kapta meg gazdasági ökoszisztéma kategóriában. A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. világszínvonalú sertéstenyésztő telepével érdemelte ki a kitüntetést a település. Volt „hozadéka” a díjnak, tudtuk meg Visy László polgármestertől.



A helyi mezőgazdasági vállalkozás olyan sertéstelepet hozott létre a faluban, ahol gyakorlatilag mindent számítógép vezérel. Digitális alapokon működik a takarmányozás, a fertőtlenítés, a klímarendszer, de még a sonka minőségét is ultrahanggal vizsgálják. A létesítmény az országban egyedülálló, de világviszonylatban is ritkaság, méltán került 2021-ben a gazdasági ökoszisztéma kategória első helyére. Visy László a Kisalföldnek úgy fogalmazott, hogy községük felkerült az ország digitális térképére. A polgármester azóta számos helyen számolt be az eredményekről, és a közszolgálati egyetem egy konferenciáján is megosztotta tapasztalataikat. „Településfejlesztéssel, digitalizációval foglalkozó szakemberek, illetve egyetemi hallgatók voltak kíváncsiak a pordányi gyakorlatokra. Nagyon büszke voltam, hogy ily módon is felhívhattam a figyelmet falunkra” – jegyezte meg Visy László.

Visy László büszkén vette át a digitális falunak járó elismerést.

A Digitális Jólét kft. munkatársai a napokban Rábapordányban jártak és „Az év digitális faluja” díjat „igazoló” településtáblát is átadták, illetve felszerelték a helyieknek. Kiderült, hogy emellett egymillió forintos vásárlási lehetőséget is kaptak az Okos Város Piactéren, illetve egy településszonda-felmérést is igénybe vehetnek a későbbiekben. Gaal Gergely, a Miniszterelnökség településfejlesztési programokért felelős miniszteri biztosa azt hangsúlyozta, hogy a digitalizáció akkor eredményes, ha nem rátelepszik a használók életére, hanem segíti őket és könnyebbé teszi mindennapjai­kat. „Ahogy Rábapordányban is tapasztaljuk” – mondta.

Visy László még hozzátette: mindent megtesznek falujuk modernizációjáért. Napelemes rendszereket szerelnek fel a középületekre, lesz térfigyelő kamerarendszerük, részt vesznek a Digitális Jólét Programban, hőszivattyús fűtést kapott az óvoda, elkészült a digitális temető-nyilvántartás.



Bóna Szabolcs, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatója és Visy László mutatták be a falut és a fejlesztéseket Balla Attilának, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettesének és Gaal Gergelynek (balról jobbra).

