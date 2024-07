Tömördy Szabolcs kortól és nemtől függetlenül bárkinek ajánlja a túrázást mint sportot, hiszen a legkevesebb ráfordítással is élményt tud adni. – A túrázás esetében az élményen van a hangsúly! A kezdő természetjáróknak a legfontosabb tanácsom, hogy ne vállalják túl magukat, és csak olyan távokra induljanak, amiket a fizikumuk is bír. Fontos a fokozatosság, ugyanis mint minden sportban, a túrázásnál is fel kell készíteni a szervezetet a nagyobb távokra, illetve a célokat is érdemes meghatározni, hogy milyen jellegű útvonalakat szeretnének teljesíteni. Más és más erdőben, hegyen vagy völgyben járni. Ha pedig már eléggé felkészültnek érzik magukat, belevághatnak a több tíz kilométeres teljesítménytúrákba is, vagy akár a „kéktúrázást” is elkezdhetik, ami ugyancsak új élmény – kezdett bele a Soproni Vándorok Túraegylet elnöke.

A Soproni Vándorok Túraegylet kisebb és nagyobb túrákkal is készül az érdeklődőknek az év több napján – mondta Tömördy Szabolcs, a túraegylet elnöke.

Fotó: Máthé Daniella

A túraegylet elnöke leszögezte, megfelelő öltözékre is szükség van a kellemes természetjáráshoz. – A túrázásnál kulcsfontosságú egy erre a célra kifejlesztett bakancs vagy túracipő, ami jó, ha vízálló a kiszámíthatatlan időjárás miatt. Emellett állandó útitársuk a természetjáróknak egy jól beállított hátizsák is, amiben legyen elegendő folyadék és némi nassolnivaló. Természetesen az olyan alapvető védelemről, mint a fejfedő se feledkezzenek meg, és arról sem, hogy az erdőlátogatás szabályait ne sértsék meg. Kerüljön a zsákba szúnyog- és kullancsriasztó is, ami jól jöhet útközben. A túrák során pedig érdemes pihenőket, megállókat tartani, így a gyermekekért sem kell aggódni, hiszen gyorsan tudnak regenerálódni – mondta el. Hozzátette, a tapasztalatok is azt mutatják, amikor gyerekekkel indulnak útnak, a helyszínre érkezve egyből meg is éheznek a kisebbek, az erdei levegő és a mozgás jótékony hatására.

A soproni erdőben a legnépszerűbb kirándulócélpont a Károly-kilátó, amelynek több útvonala is jól értelmezhető jelzésekkel van ellátva. A természetjárók másik nagy kedvence a Tolvaj-árok, ami egyben egy tanösvény is, így nemcsak vadregényes kalandot kínál, de az ott járók pontosabb betekintést kapnak az erdő élővilágába is az információs táblák révén. – Egyre népszerűbb a modern kincskeresés, az úgynevezett geocaching, ami Európa-szerte elérhető. Ez egy új természetjáró sport, ahol egy applikáció és GPS-koordináta segítségével kell megtalálni különböző kincseket, főleg geoládákat. Ez kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást nyújt, de motivációt is ad azáltal, hogy minél több ládát felkeressenek – hívta fel a figyelmet az érdekességre Tömördy Szabolcs.