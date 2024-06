Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, nemrég összeült a Tündérszépek szakmai zsűrije, hogy eldöntse, kik azok a lányok, akik részt vehetnek a 2024-es verseny fináléjában. Minden megyéből egy szépséget választottak ki az ítészek, az 1-es régióból pedig három fővárosi, Pest vármegyei lány került a döntőbe, így alakult ki a most még 21 fős mezőny. Győr-Moson-Sopron vármegyét a zsűri döntése alapján Magyar Dóra képviselheti a szeptemberi döntőben. Tündérszépek 2024 - a napokban lezárult a közönségszavazás is.

Tündérszépek 2024 – győri lány lett a közönségkedvenc, Algács Lia is ott van a döntőben.

Fotó: Csapó Balázs

Az olvasói értékeléseknek is óriási szerep jutott a regionális fordulóban, hiszen régiónként egy-egy hölgy, a legmagasabb pontszámot elérő versenyző még egy esélyt kapott, hogy az országos közönségszavazáson győzedelmeskedve huszonkettedikként bekerüljön a döntős mezőnybe a Mediaworks országos szépségversenyén.

Olvasóinkra nagy feladat várt: rajtuk múlt ugyanis, hogy ki csatlakozhatott a döntős mezőnyhöz. Június 6-tól két héten át az ország hét régiójának közönségkedvenceit – köztük a régiónkat képviselő Győr-Moson-Sopron vármegyei Algács Liát – lehetett szívekkel értékelni Tündérszépek-oldalunkon.

Tündérszépek 2024 – Algács Lia is a döntőben

A közönségszavazás lezárult, vármegyénk versenyzője, Algács Lia lett a közönségkedvenc, így ő is csatlakozhat a döntő mezőnyéhez.

Tündérszépek 2024 a győri Algács Lia a döntőt megelőzően számos felkészítőn vesz majd részt a fővárosban.

Fotó: Csapó Balázs

A 2024 Tündérszépe 1 évig egy OMODA 5 típusú autó boldog tulajdonosa lesz, a verseny fáradalmait kipihenheti egy két főre szóló egyiptomi nyaraláson, valamint egy értékes mobiltelefonnal és kozmetikai szépségcsomaggal is gazdagodik. És ez még nem minden, olvasóink szavazatukkal értékes nyereményekért szállhattak harcba, erről hamarosan szintén beszámolunk.