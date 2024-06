Immár 11. alkalommal rendezték meg „Az út a boldogsághoz” nemzetközi kampány keretén belül a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány országos kreatív gyerekpályázatát, amelyre nemcsak az országból, de a határon túlról is érkeztek pályázó gyerekek.

A pályázat célja, hogy a gyerekek az alkotás örömén keresztül tapasztalják meg azt, hogy a pozitív értékek, a barátság, a kedvesség, mások segítése és az összefogás mekkora örömet tudnak szerezni mindenkinek. Az óvodás és iskolás gyerekek szebbnél szebb rajzokkal, festményekkel, valamint cselekedetekkel mutatták be, hogy ezen értékek milyen fontosak az életükben, és hogy a példamutatás miképp tud elindítani egy pozitív változást társaik, kisebb-nagyobb közösségük, környezetük életében.

Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke a díjátadón elmondta: – Öröm hallani, amikor sok száz gyerek együtt kiáltja, hogy fontosnak tartják, hogy barátságosak legyenek, a példamutatást, valamint megható látni azt a büszkeséget, ahogy a gyerekek tapsvihar kíséretében átveszik okleveleiket, ajándékaikat pályamunkájukért. Egy-egy ilyen pályázat, az élmények meghatározóak a gyermekek életében – tette hozzá. Az elnök megköszönte a pedagógusok elkötelezettségét, lelkesedését, hogy a gyerekeket a pályázat segítségével is igyekeztek egy szebb, értékekkel teli jövő felé terelni.

A „Legjobbak a jók között” díjat nyerték el alkotásukkal a soproni Doborjáni Ferenc EGYMI rajzszakkörösei, a Bánfalvi Óvoda Brennbergbányai Tagóvoda „Brennbergi manók” csoportja, valamint a hegykői Fertő-táj Általános Iskola 5. osztálya.