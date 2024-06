Az ENSZ Közgyűlése 2015-ben nemzetközi jóganappá nyilvánította június 21-ét, hogy felhívja a figyelmet a jóga fizikai és mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásaira.

A Széchenyi István Egyetem rendkívül fontosnak tartja a szoros kapcsolatot a jóga otthonának számító Indiával.

Az intézmény szeptembertől négy féléves, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás kettős képzést kínál a szubkontinens északkeleti részén fekvő Integral Egyetemmel, amelynek keretében a győri hallgatók Indiában, az indiaiak Győrben is eltöltenek majd egy-egy szemesztert, és a végén mindkét universitas oklevelét megkapják.

A Széchenyi-egyetem indiai hallgatói közösséget is szeretne formálni, ami a kiváló oktatáson és hallgatói szolgáltatásokon túl az indiai kultúra és gasztronómia, így a jóga és étterem befogadását is szükségessé teszi. Emiatt emlékeztek meg a jóga világnapjáról a győri campuson, idén is csatlakozva India magyarországi nagykövetségének kezdeményezéséhez.

„A jóga szó jelentése egység, ami összehozza az embereket, a közös jógázás pedig hozzájárul az egészséghez, ami a legfontosabb az életben. Ez nagyon régi hagyomány Indiában, a világnapot pedig idén tizedik alkalommal ünnepeljük. Öröm látni, hogy a jóga milyen népszerű lett nemzetközileg, így Magyarországon is” – mondta el köszöntő beszédében Rajeev Kumar, a nagykövetség kancelláriavezetője. Hozzátette: nagyon hálás a Széchenyi István Egyetemnek, hogy otthont ad a világnap győri megünneplésének, amelyen az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ szervezésében Révai-Bere Anita jógaoktató tartott közös gyakorlást.

Rajeev Kumar, India magyarországi nagykövetségének kancelláriavezetője Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A nagykövetségi köszöntő előtt a Jóga a Mindennapi Életben helyi egyesületétől érkező Villám Tünde óráján vehettek részt az érdeklődők. Az oktató elmondta: a jóga egy életforma, ami a test, a lélek és a tudat harmóniáját adja. „Egyetemistáknak is kifejezetten ajánlom, hiszen az ő mindennapjaikban is sok a stressz és a nehézség, a tanulásban és a mentális egészség megőrzésében pedig segíthet a testmozgás, valamint a memóriára és a tudatra ható gyakorlatok” – tette hozzá.