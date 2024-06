Bivalyerős sör

Az Eb-meccsnézéshez kötelező elem a sós snack, s ezzel át is léptünk a második játékrészbe. Már-már retrónak számít a szotyi és a pörkölt tökmag, ezek mellett azonban találtunk néhány különlegességet is a boltok polcain. Nemcsak a szurkolók, a különböző gyártók is focilázban égnek. Idén a Borsodi főzte a magyar válogatott hivatalos sörét, amelyből mindenki megtalálhatja a kedvére valót, akár bivalyerőset is.

A kézműves kínálatban is felfedeztünk Eb-re hangolt italokat, a Fehér Nyúl három sörét öltöztette focis címkébe: az Első félidő pale ale, a Második félidő búza, míg a Ráadás Helles Lager főzet. Utóbbiakat megkóstolni nem tudtuk, mert elkapkodták az üzlet polcairól.

Nemzeti színben pompázó Pöttyös

A hűsítőkhöz ropogtathatunk focilabda alakú perecet vagy hagyományos ropit. Chipsek terén a Chio két új ízzel rukkolt elő, mi csak fűszeres kolbász ízűt találtunk, de a hírek szerint létezik csülkös is. A kóstolás után tesztelő kollégáink egyöntetűen a focis sajtos nachosra esküdtek. A másik nagy kedvenc, a Pöttyös Túró Rudi nemzeti színben pompázó édessége volt, amelynek piros „köntöse” a közkedvelt túrót, majd zöldre színezett citromos tölteléket rejt.