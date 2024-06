Siófokon, ahol a vetélkedőt rendezték, közel százhetven fellépő sorakozott fel. Egyéni és csoportos előadások váltották egymást, több kategóriában.

„Hallhattunk nagyon szép verseket, népdalokat és magyar nótákat. Kórusban, egyénileg, illetve csoportokban előadott számokat is.

Nagyon érdekes és felemelő bemutatkozásokat is láthattunk, hiszen volt, aki a kísérő zene mellett jelelve adta elő produkcióját, de láttunk kerekesszékből előadott gyönyörű produkciókat is. Ez mind nagyon megragadott bennünket. Természetesen annak örültünk a legjobban, amikor néptánccsoportunk előadása után vastapsot és sok dicsérő szót, valamint kiemelt arany fokozatot kaptunk” – számolt be az eseményről Nagy Józsefné, a kapuvári csoport vezetője.

Az együttes összetartó és aktív szervezet. A tagok jól érzik magukat együtt, és örülnek, ha műsoraikkal mások számára emlékezetes pillanatokat szereznek.