– A KRESZ-vizsgán három ismeretből kell számot adni a tudásról. Ez a Magyar Autóklub által kiírt versenyen is így lesz. Az 55 kérdéses teszt a jelzőtáblákról, a műszaki ismeretekről és az úttal kapcsolatos alapfogalmakról, valamint szituációkról tartalmaz kérdéseket. Ezek alaposan feladhatják a leckét a fiatal versenyzőknek, különösen a négyszereplős esetek a kereszteződésekben. Jó tanácsként javaslom, hogy a villamosra vonatkozó elsőbbségi szabályokat alaposan nézzék át. Tapasztalat, hogy még a rutinosabb közlekedők sincsenek ezekkel teljesen tisztában – kezdte lapunknak Bozzai Lajos, a győri Safety Car Bozzai Autósiskola vezetője.

– A közlekedés biztonsága három dologtól függ: az ember, a pálya és a jármű kapcsolatától. Ha ebből valamelyik sérül, akkor a baj borítékolható. Ez az ismeretanyag sokat foglalkozik az érzékszervekkel, az aktuális pszichés, mentális alkalmazkodóképességgel és a konfliktustűréssel. A verseny résztvevői biztosan találkoznak ezzel kapcsolatosan kérdésekkel – mondta el Bozzai Lajos.

Hozzátette: a járművezetői képzések fontos része a prevenció, példaként hozta fel a diszkóbaleseteket és az ittas vezetést. A kettő nem feltétlenül jelenti ugyanazt – hangsúlyozta. – A legtöbb diszkóbalesetben a fiatal sofőr nem ittas, de a felfokozott hangulat, amiben elhagyják a szórakozóhelyet, veszedelmes lehet.

A műszaki ismereteket tartalmazó feladatoknál olyan kérdésekre kell gondolni például, hogy milyen hibajelenség esetén közlekedhetünk tovább, vagy mivel kell azonnal félre állni. Milyen folyadékot hova kell önteni, és ezeket a szinteket hol tudjuk ellenőrizni – részletezte az autósiskola-vezető.

Hasznos minden olyan verseny, vetélkedő, ahol a tudást frissíteni lehet, és szakemberekkel beszélgetni a különböző, közlekedéssel kapcsolatos kihívásokról

– hívta fel a figyelmet Bozzai Lajos.

Fontos, hogy induláskor ellen­őrizzük a biztonsági berendezéseket, például a gumiabroncsokat, kormányt, fékeket és fényjelzőket. A forgalomban folyamatosan használjuk a visszapillantó tükröket, és minden manővert előzzön meg az adott oldali holtterekbe való bepillantás. Gyakran előforduló hiba a versenyeknél az is, hogy a gyalogost csak akkor veszik partnernek a közlekedésben, ha már lelépett az úttestre. Ez nagy tévedés. Már a járdán állva is elsőbbsége van. Ugyanakkor a menetrend szerinti autóbuszt csak lakott területen és csak buszmegállóöbölből kell kiengedni. Nyitott kerékpársávon szabad forgalmi sávot változtatni, ezt akár az úttest közepén is kijelölhetik. Súlyos hiba lehet a fiatal versenyzőknél a teli zöld lámpáknál történő kanyarodás, ahol a kanyarodási szabályok a mérvadók – osztotta meg tanácsait Bozzai Lajos.