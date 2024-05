Albert Nóra szoptatás és gyermekágy támogató dúla, szülésfelkészítő tréner volt podcast stúdiónk vendége. Az anyatejes táplálás fontosságát nem is kell már hangsúlyozni, hallják eleget a kismamák, édesanyák. De mindehhez vajon a megfelelő tudást is birtokolják? Beszélgetésünkből kiderül, hogy a generációk együttélése ebből a szempontból vizsgálva is sokkal több értéket hordozott, mint a mai, egymástól távol élő, elszeparált "kis" családi lét. A friss édesanyák sokszor maradnak magukra kérdéseikkel, problémáikkal.

Hallgassa meg!