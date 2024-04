– Így, hogy többen vagyunk, nagyobb a lehetőségek tárháza és több embert tudunk mozgósítani – kezdte a vöröskeresztes alapszervezet bemutatását a cukrászként dolgozó, és nem mellesleg több mint ötvenszeres véradó Tóbiné Hóbor Renáta. Hozzátette, alig pár hét alatt a duplájára duzzadt a taglétszám, jelenleg pedig már hatvanan vannak. Aki szeretne, jelképes tagdíj ellenében csatlakozhat hozzájuk.

– Évente tartunk majd gyűlést, ahol visszatekintünk a múlt évre és eltervezzük a következő évi feladatokat. A rekord véradói számunk 79 volt, az átlag pedig ötven körüli. Végre lehetőségünk lesz a jubiláló véradók köszöntésére is. Júniusban tervezünk egy egészségnapot szűrőprogramokkal, felnőtteknek az újraélesztés lépéseinek bemutatásával, mentők részvételével. Augusztus 14-én pedig gulyáslevesfőzéssel egybekötött retró véradást szervezünk. Eddig évente két véradásunk volt, a jövőben ezt szeretnénk háromra emelni – sorolta a terveket Renáta, akitől azt is megtudtuk, a családján keresztül megtapasztalta, mennyire fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a gyógyításhoz. Az édesanyját 1991-ben műtötték, akinek különleges vérre volt szüksége, keresték hozzá a véradókat. – Az ő életét sajnos nem sikerült megmenteni, de hiszem, hogy a vöröskeresztes munkámmal másokon tudok segíteni és ezt ő is látja odafentről – tette hozzá, majd arról beszélt, hogy családias hangulatúak a véradásaik, a megalakult csapat pedig elszánt.

Fotó: Máthé Daniella

– Vannak nyugdíjas, aktívan dolgozó és fiatal tanuló tagjaink is, aminek külön örülök. Egyesek az informatika terén jártasak, másvalaki a véradóállomáson dolgozott, vegyes a társaság. Mindenki mást tud hozzátenni az eredményhez, és ez így van jól. Pilsits Mária, az országos vezetőség tagja is támogat bennünket, számíthatunk rá, és örült az alapszervezet létrejöttének – emelte ki Tóbiné Hóbor Renáta, aki elmesélte, hogy egy nyugdíjas, műtéten átesett házaspár is felemlegette, hogy milyen nagy segítség volt a felajánlott vérkészítmény. – Ennél jobb visszaigazolás nem is kell, hogy az ember örömmel végezze az önkéntes munkát – mondta végül.