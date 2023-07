– Négy nap alatt napi háromszáz látogató szinte mindent elvitt a fákról és alóluk is – tavaly így nyilatkozott lapunknak a sárgabarackszezon kezdetén Nagy Szabolcs, a győrszentiváni Nagy Család Gyümölcsöse egyik tulajdonosa. Idén azonban a legtöbb fán szinte termés sincs a tavaszi fagyok miatt. – Egyet-egyet találni néhány ágon, de ezen az öthektáros területen átlagosan 40–50 tonnát szoktunk szüretelni. Ez a szám talán idén eléri a 3 tonnát. Ezért meg sem hirdettük a Szedd magad! akciónkat – fejtette ki az őstermelő.

– Van néhány sárgabarackfajta, ami idén is jobban bírta a fagyokat, mint a bergarouge, de nálunk a virágzáskor elfagyott a termés legjava. Országos szinten rengetegen küzdöttek a fagyvédelemmel: pró­­­­bálkoztak gyertyázással, ventilátoros gépekkel, öntözéssel, ami iszonyat költség. Így az is tovább növelte az árakat. Mi növénykondicionáló szerekkel próbáltunk védekezni, ami a fák fagytűrő képességét növeli. Domborzatilag más módszer nem is jöhetett szóba – fejtette ki lapunknak Nagy Szabolcs, aki szerint idén is sok az importgyümölcs, ami méretben és ízben sem közelíti meg a hazait, viszont olcsóbb.

Kiszámíthatatlan körülmények

A győrszentiváni őstermelő szerint nem érdemes már fajtaváltásban sem gondolkodni.

– Hiába korai vagy késői virágzású a fánk, mert annyira kiszámíthatatlanok és szeszélyesek a tavaszi hidegbetörések, hogy nincs mit tenni, még májusban is kárt okozhat. Kiskertekben is kényes a sárgabarack, egyfajta ciklikusság figyelhető meg nála: vannak évek, amikor sok terem, és van, hogy szinte semmi. Az idei is egy ilyen év. Akkor főzzünk be, amikor van!

– tanácsolja Szabolcs.

– A korai francia fajtákkal, mint az orangered és a goldrich, kezdődne a szezon. Az előbbin semmi nem maradt, az utóbbin egy-két szem. A következők a magyar gönci és a ceglédi óriás fajták lennének. A göncit teljesen letarolta a fagy, még a ceglédi óriásban bízunk – mutatott körbe az őstermelő.

Mivel a magyar fajták kényesebbek, egyre kevesebb helyen találni, viszont a lekvár- és pálinkafőzők inkább ezeket keresik. Szabolcs szerint a beporzóképességük miatt is ragaszkodni fognak a hazai fajtákhoz.

A készlet erejéig

A fertőszentmiklósi barackfarmon is hasonló a helyzet, mint a győrszentiváni gyümölcsösben: tavaly nem volt panaszuk a mennyiségre, több is termett a megszokottnál, viszont idén a fagy az ő térségüket sem kímélte.

Németh Ibolya őstermelő elmondta lapunknak, hogy a kajszival óvatosan kell bánni, törékenyek az ágak, így azt sosem szokták meghirdetni Szedd magad! akcióban. Idén viszont a helyben értékesített gyümölcs mennyisége minimális lesz. – Az eper Szedd magad! után az őszibarackot hirdetjük meg július közepétől, az időpontért érdemes követni a Facebook-oldalunkat – tette hozzá Németh Ibolya, a Barackfarm Fertőszentmiklós tulajdonosa.

Dupla ár, fele vásárló

Markó Vendel, a győri vásárcsarnok egyik üzlettulajdonosa sem nyilatkozott túl pozitívan az idei termésről. – A hozam elég rossz, az ország legtöbb területén a kajszi 30–70 százaléka elfagyott. A Balaton környékén találni kisebb területeket, ahol megúszták az ültetvények a fagykárt, de az Alföldön, ahonnan szoktuk hozni a sárga- és őszibarackot, 80 százalék körüli a termésveszteség – fejtette ki lapunknak.

Markó Vendel szerint idén kevesebben főznek be a sárgabarackból. ­Ennek oka, hogy idén a tavalyi ár duplájáért lehet megvenni. Fotó: Rákóczy Ádám

– Szerencsére minőségben nem érezhető változás, hiszen hozzánk már válogatva érkezik. Viszont az árában megmutatkozik, hogy alig találni a szezonális gyümölcsből. Tavaly 1000–1200 forintnál nem volt több kilója. Most a kisebb szemű 1500, míg a nagyobb fajtából egy kiló 1800 forintba kerül átlagosan – emelte ki Markó Vendel.

– A megnövekedett ár miatt a legtöbben csak annyit vesznek, amit megesznek, vagy amennyi a süteményhez kell. Viszont találkoztunk olyan vásárlóval is, aki ládaszámra vitt belőle befőzésre, mert nem sajnálja rá a pénzt, és a házi lekvárra esküszik – tette hozzá az üzlettulajdonos, aki azt is elmondta, hogy tavaly 4–5 raklap barackot értékesítettek, és még jótékonysági lekvárfőzést is tartottak a győri csarnok előtti téren. Idén erre nincs sok esély.