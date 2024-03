– Idén a hentesek programjához igazodva, egy kicsit későbbre szerveztük a hagyományőrző disznóvágást, mint a kiszebábégetést. Ezúttal is Téglás Zsolt tiszteletbeli tagunk és Rigó Gergő szúrta le és dolgozta fel az egyesületünk által vásárolt két sertést. A munkából természetesen egyesületünk is kivette részét. Szeretnénk, ha a hagyományőrző disznótorosból hagyomány válna, ehhez viszont várjuk és hívjuk a fiatalabb generációkat is – emelte ki a nyugdíjas egyesület vezetője.

Hammerl Frigyesné kiemelte: évek óta Dunaszigetről vásárolják a sertéseket, így most is onnan érkeztek a 148 és 149 kilogrammos állatok.

– A sertéseket teljes egészében feldolgozzuk. A tájegységnek megfelelően, szigetközi ízesítéssel készülnek az ételek, a toros káposzta, a véres- és májashurka, amibe zsemle kerül, a pecsenye, amit kemencében sütünk és az orjaleves. Mintegy háromszáz adag étel várja a vendégeinket – sorolta a nyolcvanas évén túl is aktív egyesületi vezető, aki szerint fontos cél az is, hogy egy élményt nyújtsanak.

– Nem titkolt szándékunk, hogy jövőre már a fiatalabb generációt is bevonjuk a teendőkbe. Nagyon örülünk, hogy létrejött a Hullámtér Egyesület – vélekedett Hammerl Frigyesné, megjegyezve, hogy jelenleg a nyugdíjasklub 64 tagot számlál, az átlag korosztály hetven év fölötti.

Hammerl Róbert vállalta a toros káposzta elkészítését. Érdeklődésünkre elmondta, hogy több féle hús is került az ételbe, a soványabb és zsírosabb mellett bőrös is. A friss sertéshúst eleinte kicsit megpirítja, és utána rétegezi a savanyú káposztával.

Az eseményen természetesen nem hiányozhatott a fogópálinka, de forralt bor is készült. Délben a Kislaptáros zenekar húzta a talpalávalót.