A fent említett szigorú, jogi következményekkel járó Uniós célokat Zay Balázs ismertette. E célok a települési hulladékok 60%-os újrahasznosítását írják elő, de van, ahol még szigorúbb követelményeket támasztanak, például a PET palackoknál 90%-os újrahasznosítási arány az elvárás. Jelen helyzetben Magyarország 30-35%-os arányt ért el, így ennek következtében, illetve a rövid határidő teljesítése érdekében betétdíjas termékek bevezetésére került sor. Ezek, a többségében 50 Ft-ért visszaváltható üvegek, PET-palackok és alumínium dobozok nagy mennyiségben először márciustól fognak a boltok polcain előfordulni.

Nagy Csaba a jelenlegi és a jövőbeli győri helyzetről számolt be, amiben kitért arra, hogy a város a környezetvédelmi és hulladékkezelési innovációkban az országon belül mindig előkelő pozíciót tudhatott magáénak, amit a jövőben is meg kíván tartani. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a városban jelenleg is jól működik a szelektív hulladékgyűjtési rendszer, a lakók jó partnerségi viszonyt alakítottak ki a hulladékgazdálkodási társasággal. Ismertette, hogy a hulladékszigetekből, illetve a lakossági „barna kukákból” beérkező szelektíven gyűjtött hulladékot a társaság először szétválogatja – ebben modern optikai berendezések is a segítségükre vannak –, emberi utómunkával kontrollálja, bálázza és tovább értékesíti a szakosodott újrafeldolgozó üzemeknek. Megemlítette továbbá, hogy érdemes a szelektíven gyűjtött szemetet – joghurtos, tejfölös poharakat és különböző zacskókat, csomagolásokat – elmosni, mert ezzel nemcsak a kézi válogatás válik higiénikusabbá, hanem az édes illatra érkező beporzókat is védhetjük. Az ügyvezető megemlítette továbbá, hogy a lakossági zöldhulladékban és ételmaradékban is nagy potenciál rejlik. A szigorúan válogatott

zöldhulladékból oxigén jelenlétében komposzt készül, amivel egyrészről be tudják fedni a szeméthegyeket. A másik opció az, hogy az ételmaradékkal összekeverve, oxigéntől elzártan biogáz állítható elő. Az ebben rejlő lehetőségeket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy amint sikerülne országos szinten biometán előállító létesítményeket építeni, Magyarország földgázszükségletének akár 20%-a megspórolható lenne. A távlati tervek mellett jelenleg is folyik fejlődés a városban, tavaly négy kukásautó érkezett a társasághoz, amelyek megfelelnek az Euro-6 környezetvédelmi előírásnak, továbbá tervezik új optikai válogató berendezések beszerzését, valamint a társaság épületeinek napelemekkel való befedését is.

Utolsó kérdésként a vállalati szektor és ipari szereplők felelőssége került szóba, ahol mindkét szakember arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi hulladékokkal kapcsolatos szabályozások hatásosak és párhuzamban vannak az Európai Unió környezetvédelmi előírásaival. Ezek alapján a nagyvállalatok már újrahasznosításra kész hulladékot adnak át, így a gyártási folyamatokból tisztán kikerülő melléktermékek segítenek a gazdaságot körforgásossá tenni.

