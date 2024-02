A válást követően megváltozik minden, amit az ember addig biztosnak hitt az életében. Egy kapcsolat elvesztése sosem egyszerű, ha pedig abból már gyermek is született, különösen nagy kihívás. Most a Pannonhalmi Területi Apátság családpasztorációs csoportja és a Győri Egyházmegye Családbizottsága a főapátsággal összefogva várja azokat, akiknek a házassága zátonyra futott és nehezen boldogulnak az új helyzetben.

A kiscsoportos foglalkozásokon egy támogató sorstárs közösségben beszélhetnek saját nehézségeikről a résztvevők, válás után.

– A válás egyes aspektusaival több szakember foglalkozik, de nem találtunk olyan lehetőséget, amely a talpra állás teljes folyamatát magában foglalja – beszél a kezdetekről Madocsai Bea, a kurzus hazai meghonosítója. – Két évtizede Győr volt az első vidéki állomása a kurzusnak, így most is örömmel tértünk vissza térségbe. Most is olyan közösség kérte, hogy hozzuk el településükre a programot, amelynek tagjai a válásban ugyan nem érintettek, de szeretnének segíteni azoknak, akiknek a házassága zátonyra futott. Ez engem mindig megindít.

Három hétvége

A kurzus három hétvégét foglal magában, melyek témái egymásra épülnek.

– A szombat az egyénről szól, a vasárnap pedig a gyerekekről. A hétvégéknek vannak a hitünket megerősítő elemei, mint például a kezdő dicsőítés. Ugyanakkor a gyakorló vallásosság nem feltétele a részvételnek, mindenkit várunk a kurzusra, aki nyitott szívvel keresi a kiutat. A gondolatébresztők, a személyes példák és a kiscsoportos beszélgetések mind arra irányulnak, hogy megmutassuk, nemcsak elszenvedői lehetünk a velünk történő dolgoknak, hanem aktív formálói is.

Madocsai Bea kiemelte, hogy az alkalmak közti egy hónapnak is fontos szerepe van, ez ad teret és időt, hogy a hallottakat a gyakorlatba ültethessék a résztvevők.

Válás utáni kérdések

– A foglalkozásokon leggyakrabban felmerülő kérdések arra irányulnak, hogy miért történik ez velünk, hogyan bocsáthatunk meg annak, aki cserbenhagyott, elárult minket, vagy hogyan lehetünk a válás után is elég jó szülők a gyermekek számára még akkor is, ha nem együtt laknak velünk. Jellemzően a kisebb te- lepüléseken élők esetében az a kérdés is gyötrő, hogy van-e így is helyünk a plébániai közösségben, az egyházban. A tapasztalatunk az, hogy ezeken a településeken a válás még igencsak együtt jár a szégyennel, ezért nehezebben is kérnek segítséget az érintettek.

A kurzusokat a pannonhalmi Családpasztorációs Munkacsoport meghívására február 24–25-én, március 23–24-én, valamint április 20–21-én tartják olyan egyedülálló szülőknek, akiknek válása 5–6 évnél nem régebben történt és mindhárom hétvégén részt tudnak venni. A kurzus díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a www.avelap.hu oldalon lehet.