A fiatal lány 2022-ben királynő is lett, akkor rendezték meg a fővárosban a Nemzeti Szépségverseny, a Miss Hungary 2022-es döntőjét. A korona az akkor 19 éves győrújbaráti szépség, Horváth Boglárka fejére került, első udvarhölgye pedig a rábapatonai Jávori Lili lett. Boglárka örömmel osztotta meg gondolatait a Tündérszépek országos szépségversennyel kapcsolatban is. A szépségverseny regionális fordulóval indul, ide maximum ötvenen juthatnak majd be.

A győrújbaráti Horváth Boglárka a budapesti Metropolitan Egyetemen tanul kereskedelem és marketing szakon, mellette pedig riporterként dolgozik. Szabadidejében szívesen edz és táncol, fontos számára a testmozgás és az egészséges életmód.