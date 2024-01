Az önkéntes tűzoltókat köszöntötte Visy László, Rábapordány polgármestere és Kiss László alezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság kapuvári kirendeltségének vezetője. A tűzoltókra Varga Gábor plébános kérte Isten áldását.

A házigazdák a győrújbaráti, az öttevényi, az ásványrárói, a jánossomorjai, a kunszigeti, a lébényi, a bogyoszlói, a csornai és az enesei bajtársaikat látták vendégül.

Márkus János, a rábapordányiak elnöke köszöntötte a résztvevőket.

- Mint tudjuk, a december jóság és a szeretet hónapja. Ennek tudatában engedjék meg, hogy Ady Endre verséből idézzek és köszöntsem Önöket.

"Minden ember

Szeretettel

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba

A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

A templomba

Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban

Hálát adnak

A magasság Istenének."

- Ezzel a hittel, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt, Rábapordányban, az önkormányzati hivatal dísztermében.

Tisztelt Hölgyeim és uraim! A mai nap számomra szeretetteljes, mert itt a Rábaközben, egyedülállóan a Fáklya Tűzoltó Egyesület szervezésében köszönthetem Önöket, hiszen Rábapordány adhat otthont ennek a nagyszerű, családias tűzoltótalálkozónak. Ez a találkozó a győri, illetve mosonmagyaróvári körzet önkéntes tűzoltó egyesületeinek szervezésében kelt életre, illetve indult útjára. A találkozónak a célja az elmúlt év történéseinek és eseményeinek lezárása és a következő év köszöntése.

Itt szeretném megköszöni a győri, illetve mosonmagyaróvári körzet önkéntes tűzoltó egyesületek szervezőinek, hogy lehetőséget biztosítottak egyesületünk számára , hogy itt Rábapordányban a Fáklya Tűzoltó egyesület székhelyén köszönthetjük a 2024-es esztendőt. Megtiszteltetés számunkra , hogy immár harmadik alkalommal csatlakozhatott egyesületünk ehhez a nagyszerű találkozóhoz.

Tisztelet Hölgyeim és Uraim !

Az elmúlt 2023-as esztendő úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára tartalmas évnek bizonyult. Mind programok, mind események terén. Tűzoltási és kárelhárítási feladatok elvégzésében is nagy számban kivettük részünket és bizonyítottuk rátermettségünket. Tűzoltási és kárelhárítási feladatok elvégzéséhez, úgy gondolom, hogy minőségi felszerelések kellenek. Itt szeretném megköszönni a Magyar Tűzoltó Szövetségnek és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Magyar Falu Programnak és minden pályázati forrásnak, hogy pályázatok segítségével segítik, támogatják és koordinálják az egyesületeink munkáját.

Tisztelet Hölgyeim és Uraim, mint tudjuk a pályázatok nélkülözhetetlenek az egyesületek számára mind működés, mind fejlődés terén. De számomra egyes számú pályázati forrás a központi pályázat, ami elsőként segítette egyesületünk működését, fejlődését, amelyet a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Katasztrófavédelem biztosít az egyesületek számára. A Fáklya Tűzoltó Egyesület esetében az EMÜ II. kategóriának megfelelő keretösszegben segíti és támogatja az egyesületünk működését, amit itt megszeretnék köszönni.

Örömmel szeretném megosztani Önökkel, hogy a Magyar Falu Programnak köszönthetően egy 6 millió forintos keret összegben sikerült csapatmunkában egy vizesblokkot kialakítanunk és ezáltal otthonossá tudtuk teremteni egyesületünk bázisát. Ugyanakkor a Magyar Falu Programnak köszönthetően egy 2 millió forintos eszközbeszerzéshez is jutott egyesületünk. Itt szeretném megköszöni a Magyar Falu Programnak és Magyar Falu Program Koordinátorának, Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak a közbenjárását.

Köszönöm szépen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim és meghívott vendégeink!

Mint tudjuk, Rábapordány közel ezer fős község és egyre több fiatal család költözik a faluba. Ezek a fiatal családok megpróbálják a legnagyobb egzisztenciát megteremteni kis családjuk számára, mi pedig ezekkel a felszerelésekkel és eszközökkel legnagyobb védelmet szeretnénk nyújtani számukra.

A Fáklya Tűzoltó Egyesület is elindult a fejlődés haladás útján.

Megszépült, megújult egyesületünk bázisa és ez a szép megújult bázis tárolja azokat a minőségi felszereléseket, amivel a lakosság védelmét Rábapordány község tereit védjük és szolgáljuk. Ugyanakkor örömmel szeretném megosztani Önökkel ,hogy a vezetőség, illetve a tagság határozata alapján a hatékonyság érdekében egy IFA gépjárműfecskendőt is sikerült beszereznünk, megvásárolnunk. Ezzel az eszközzel nagyobb védelmet és biztonságot tudjunk nyújtani az itt élő lakosság számára.

Gazdák tekintetében a szántóföldeken az eszközeik megóvása érdekében is nagy segítséget nyújt az IFA gépjárműfecskendő . Ugyanakkor az oltóanyag szállítása is megoldódott. Egyesületünk és vezetősége számára nagyon fontos az itt élő lakosság védelme, és arra törekszünk, hogy legjobb tudásunkkal és a minőségi felszerelésekkel a lakosság az itt élők védelmét szolgáljuk. Ugyanakkor nagyon fontos a jó viszony és a barátság ápolása számunkra. Hiszen a barátságra épül az összefogás ereje, amivel hegyeket tudunk megmozgatni.

Fáklya tűzoltó egyesületünk jó viszonyt ápol az önkormányzattal és a helyi lakosokkal, a környékbeli és távolabbi önkéntes tűzoltó egyesületek szervezeteivel, amit a mai nap is tükröz.

Engedjék meg, hogy Ady Endre egyik másik versével zárjam köszöntő soraimat:

"Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni,

Százszor bátrak és viharvertek."

- Remélem, hogy a 2024-es esztendő is eredményekben gazdag lesz mindannyiunk számára. Ehhez kívánok sok-sok erőt és kitartást, egészséget és bátorságot - fogalmazta meg évzáró, évköszöntő gondolatait Márkus János.