A XXXIII. Moson Vármegye Színjátszó Találkozó keretében színészi díjat érdemelt ki Nikházi Árpád és Farkas Alexandra a Miért nem marad reggelire? című darabban nyújtott alakításért. A Moson-Szél Kulturális és Szabadidő Egyesület produkciója Preiner Attila rendezésében a fődíjat is kiérdemelte, és országos arany minősítést is szerzett.

– 2011-ben jött létre a Moson-Szél Kulturális és Szabadidő Egyesület, de már előtte is játszottunk, Bolocht Színtársulat néven. Jánossomorjai civil szervezet vagyunk, de érkeztek hozzánk tagok Máriakálnokról, Mosonmagyaróvárról, Kimléről és Rajkáról is – kezdte beszélgetésünket Nikházi Árpád egyesületi elnök.

Az előadás sikerét jelzi, hogy a színészi játék díja mellett fődíjjal és arany minősítéssel jutalmazták. Fotó: Kertész Attila

A társulat nevéhez sok sikeres darab köthető: több mint hetven szereplővel mutatták be korábban az István, a király című rock­operát, a Szép nyári napot, és mintegy húsz előadást ért meg a Hyppolit, a lakáj is.

– Preiner Attila jött azzal az ötlettel, hogy látott egy darabot, amit szívesen megrendezne. A Miért nem marad reggelire? című előadásunk egy egyéves munka eredménye. A fődíj és az arany minősítés visszaigazolás, hogy érdemes volt belevágni. A szakmai zsűri parádés értékelése mellett a közönség is szereti, már több színpadon bemutattuk, de meghívást kaptunk Kimlére, Rajkára, Csornára és Szanyba is, sőt, Vasvárról, Siófokról is érdeklődtek – emelte ki a társulat vezetője, aki szerint a darab titka még, hogy olyan emberi érzelmeket közvetít, amelyekben felismerjük önmagunkat. Nikházi Árpád kiemelte: ez a siker motivációt ad a folytatáshoz, még akkor is, ha nehéz anyagi körülmények között kell most dolgozniuk.

– A jánossomorjai önkormányzat támogatása mellett magánszemélyek, vállalkozások segítenek anyagilag, akár munkák elvégzésével. Ez a produkció több mint egymillió forintba került. Sokat köszönhetünk Nikházi Árpádné Ibolyának, aki díszletezik, varr, vasal, mos, ételeket készít, öltöztet, és Kincses Szabolcs hang- és fénytechnikusunknak. A darab bevételét a következő előadásainkra fordítjuk – tette hozzá az egyesület vezetője.

– A Miért nem marad reggeli­re? című előadást Benedek Miklós és Für Anikó főszereplésében láttam egy videófelvételen. Akkor nagyon megtetszett, és gondolkodtam, milyen jó lenne, ha mi is színpadra tudnánk vinni. Az ötletet támogatta Nikházi Árpád is, aki a főszerep mellett a produceri munkát is átvállalta, így nekem valóban csak a színészi munkával kellett foglalkoznom – vette át a szót Preiner Attila, aki a rendezés mellett játszik is az előadásban. Elmondta, akkora tűz égett benne ezért a produkcióért, hogy azt megérezhette a szakmai zsűri is.

– Hihetetlen élményt jelentett ez a sok díj, büszke vagyok Farkas Alexandra és Nikházi Árpád alázatos munkájára, illetve arra a bravúros és fantasztikus színészi játékra, amit nyújtottak, amelyet a szakmai zsűri a legjobb színészi díjjal ki is tüntetett. Jó visszajelzés, hogy a fődíjat is elhozhattuk, így nincs megállás, folytatjuk a közös munkát – tette hozzá Preiner Attila.