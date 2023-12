Joel Sartore 2006-ban indította Photo Ark projektjét, melynek keretében már több mint 15.000 állatfajról készített stúdióminőségű fényképeket, bejárva a világ minden szegletét. A projekt célja a lehető legtöbb, de kiváltképp a kihalófélben lévő fajok dokumentálása, digitális fajmegőrzése. A kiváló képekkel Sartore és a National Geographic a természetvédelem fontosságát, a biodiverzitás szépségét igyekszik hangsúlyozni. E szemléletformáló munka különösképp fontos, hiszen a fotók és az ismeretterjesztő anyagok megközelítőleg 400 millió emberhez jutnak el.

– Intézményünkben két projekt is kapcsolódik az állatvilághoz és a fajmegőrzéshez. Mindkét projektünk gyűjteményében több olyan faj is szerepel, amelyek eddig hiányoztak Joel Sartore digitális fajbankjából, így elsődleges célja volt e ritka, sok esetben kihalás szélén álló fajokat dokumentálni – emelte ki érdeklődésünkre Liziczai Márk, a gimnázium tanára, megjegyezve, hogy a világhírű természetfotós kéthetes európai útjának legelső állomása épp Mosonmagyar­óvár volt – a reptérről egyenesen a KLG-be sietett, és neki is látott a közel negyven faj megörökítésének.

A szenzációs fotózáson tehetséges helyi természetfotósok is részt vettek, és asszisztáltak Sartorénak. – Látogatása természetesen diákjaink számára is rendkívül inspiráló volt, hiszen a Zöld Föld tantárgy keretében, a természetvédelemről szóló témakör kapcsán a tanulók tananyagként is megismerkednek Joel Sartoréval, a természetvédelem egyik legkiemelkedőbb ma élő alakjával és munkásságával – fűzte hozzá a fiatal pedagógus.